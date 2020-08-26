Про це повідомляє Reuters.
У Національному центрі ураганів прогнозують, що він може викликати повінь на глибину до 4 метрів на 48 км вглиб суші уздовж узбережжя.
Очільниця округу Харріс Ліна Ідальго зазначила, що ураган може викликати безпрецедентні руйнування.
У момент перетину Мексиканської затоки ураган рухався зі швидкістю 130 кілометрів на годину. Така швидкість вітру кваліфікує його, як ураган першої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.
За прогнозами, до вечора 26 серпня ураган, наближаючись до узбережжя США, досягне третьої категорії або вище.
Через наближення стихійного лиха 420 тис. жителів Техасу і ще 200 тис. осіб в Луїзіані отримали наказ про обов’язкову евакуацію.
- 30 липня у Національному центрі зі спостереження за ураганами США повідомили, що в Атлантичному океані сформувався новий тропічний шторм Ісаіас.