До узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган "Лаура". У зв'язку з цим з штатів Луїзіана і Техас вже евакуювали близько 600 тисяч жителів.

Про це повідомляє Reuters.

У Національному центрі ураганів прогнозують, що він може викликати повінь на глибину до 4 метрів на 48 км вглиб суші уздовж узбережжя.

Очільниця округу Харріс Ліна Ідальго зазначила, що ураган може викликати безпрецедентні руйнування.

У момент перетину Мексиканської затоки ураган рухався зі швидкістю 130 кілометрів на годину. Така швидкість вітру кваліфікує його, як ураган першої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

За прогнозами, до вечора 26 серпня ураган, наближаючись до узбережжя США, досягне третьої категорії або вище.

Через наближення стихійного лиха 420 тис. жителів Техасу і ще 200 тис. осіб в Луїзіані отримали наказ про обов’язкову евакуацію.