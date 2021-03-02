Очільниця Центру по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) Рошель Валенська попередила про можливу четверту хвилю захворюваності на COVID-19, закликавши населення вакцинуватися, а владу - не послаблювати карантинні обмеження.

Про це вона сказала під час пресконференції.

Валенська зазначила, що четверта хвиля, найімовірніше, почнеться до того, як більша частина американських громадян буде вакцинована, тобто у населення ще не буде сформовано колективний імунітет від нових штамів коронавірусу. При цьому, на ефективність кампанії по вакцинації впливає поява нових штамів.

Наразі в США заявили про новий стрибок захворюваності. Наприклад, минулого тижня щодня повідомлялося про 67 тисячах нових кейсів, в середньому. За добу, в результаті зараження COVID-19, помирали близько 2 тисяч осіб.

“Хочу сказати ясно: при такому рівні статистики та поширенні нових штамів ми ризикуємо повністю втратити здобуту у важкій боротьбі перевагу над вірусом … Ці штами – реальна загроза для нас і нашого прогресу”, – сказала Валенська.

Вона апелювала до інформації американських вірусологів, які вважають, що США загрожує четверта хвиля захворюваності. Вони вважають, що єдиний спосіб уникнути її – прискорити процес вакцинації і не послаблювати існуючі обмеження.

“Зараз не час послаблювати карантинні обмеження, які, як ми знаємо, можуть зупинити поширення COVID-19 … У нас є можливість зупинити потенційну четверту хвилю захворювання в країні” – сказала очільниця CDC.

Керівник департаменту надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан зазначив, що навіть при успішній кампанії по вакцинації, навряд чи вдасться впоратися з вірусом до кінця року.

“З чим ми можемо впоратися, якщо будемо діяти раціонально, так це з навантаженням на лікарні, смертністю і різного роду трагедіями, пов’язаними з пандемією”, – сказав Райан.

На території США протягом шести тижнів спостерігалося послідовне зниження статистики захворюваності.

В цілому, США називають найбільш постраждалою від коронавірусу країною. Понад 28,5 мільйонів американців перехворіли на коронавірус. Більше 500 тисяч з них – померли внаслідок зараження. Незважаючи на погіршення статистичних даних щодо захворюваності на COVID-19, в деяких штатах влада дозволила не носити маски, а також зняли обмеження на роботу малого бізнесу.

Валенська, головний медичний радник при Білому домі доктор Ентоні Фаучи та інші експерти в області охорони здоров’я протягом декількох тижнів попереджали, що ослаблення карантинних обмежень може призвести до того ж сплеску, який спостерігався в США раніше.