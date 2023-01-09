Високопосадовці США все частіше відстежують пересування та зусилля російської приватної військової групи "Вагнер" за межами України, оскільки Москва продовжує використовувати цю організацію для проведення операцій впливу в Африці та Європі.

Про це повідомляє Politico.

Минулого місяця адміністрація Байдена знизила рівень секретності розвідданих, заявивши, що Росія покладається на групу “Вагнера” в Україні для вербування полонених і початку наступальних дій у місті Бахмут.

Офіційні особи США також збирають розвіддані, пов’язані з діяльністю групи у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка, Малі та Сербія, де Росія використовує найманців для боротьби з антипутінськими настроями та захисту інтересів уряду у видобутку корисних копалин.

ПВК “Вагнер”, що належить російському олігарху, соратнику Путіна Євгену Пригожину, працює в десятках країн і працює з урядами над військовими та політичними проєктами. США вже давно відслідковують діяльність угруповання по всьому світу, зокрема в таких країнах, як Сирія, де дислокуються американські війська.

Але нещодавні заяви американських офіційних осіб акцентують ступінь стурбованості адміністрації залежністю Росії від групи та здатністю “Вагнера” впливати на події у країнах, з якими США та їхні союзники підтримують ділові та дипломатичні відносини.

В отриманих виданням телеграмах показано, як офіційні особи США відстежують пересування та дії ПВК на місцях у Центральноафриканській Республіці та Сербії, а також ступінь загрози, яку група становить для місцевих сил та офіційних осіб. Хоча “Вагнер” багато років працювала в обох країнах, депеші показують, як адміністрація Байдена аналізує зростання активності воєнізованого угруповання в політично неспокійних країнах.

Пригожин та “Вагнер” уже багато років перебувають під санкціями США. Проте Сполучені Штати нещодавно зробили додаткові кроки, щоб спробувати контролювати доступ ПВК до зброї. Наприкінці грудня адміністрація Байдена запровадила додатковий експортний контроль щодо “Вагнера”, ускладнивши доступ до будь-якого обладнання з використанням американських технологій.

Адміністрація також розглядає можливість включення ПВК “Вагнер” до списку терористичних організацій, – повідомило агентство Bloomberg минулого місяця.

Присутність групи в Сербії пов’язана зі зростанням напруженості, що продовжується, на кордоні з Косовом. Президент Сербії Олександр Вучич, який не визнає проголошення незалежності Косова у 2008 році, привів війська у бойову готовність та пригрозив перейти в Косово, щоб захистити етнічних сербів, які там проживають. Ситуація в Косові погіршилася з листопада, коли влада оголосила, що етнічні серби мають здати свої сербські номерні знаки.

Американські офіційні особи планують додаткові дії проти “Вагнера”, щоб обмежити його роль в Україні. США вже ввели санкції проти Пригожина, “Вагнера” та їхніх мереж, але, швидше за все, буде вжито додаткових фінансових заходів.