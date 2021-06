Про це, зокрема, інформують американський телеканал CNN та агентство Associated Press.

Унаслідок катастрофи загинули п’ятеро людей.

За даними правоохоронців, повітряна куля врізалася в лінію електропередач і впала посеред вулиці. Це сталося близько 7:00 ранку.

“Повітряна куля зачепила верхні проводи – корзина кулі загорілася і врізалася в перехрестя”, – повідомили телеканалу CNN у поліцейському управлінні Альбукерке.

Корзина впала з висоти близько 30 метрів. А кольорова оболонка відірвалася і приземлилася на дах житлового будинку.

Fragments of a hot air balloon fell from the sky after a crash in Albuquerque, New Mexico killed five people on Saturday. pic.twitter.com/WH5qWfRDAA — CBS News (@CBSNews) June 26, 2021

Коли на місце інциденту прибули правоохоронці та рятувальники, вони виявили чотирьох загиблих. П’ята людина була важко поранена і госпіталізована, але померла від отриманих травм.

Поліція Альбукерке підтвердила, що серед п’яти загиблих – троє чоловіків і двоє жінок (серед них і пілот кулі).

Загиблим було від 40 до 60 років. Серед жертв були батьки офіцера поліції Альбукерке.

Унаслідок інциденту без світла залишилися 13 тисяч будинків.

Причину катастрофи поки що встановлюють. Національна рада США з безпеки на транспорті направила на місце події двох слідчих.

Як зазначає АР, з 2008 року в США сталося 12 інцидентів із летальними наслідками при польотах на повітряній кулі.

Наприклад, у 2016 році в Техасі повітряна куля зачепила високовольтну лінію електропередачі, а потім врізалася в пасовище. Всі 16 людей на борту загинули. Федеральна влада тоді заявила, що це була найжахливіша подібна катастрофа в історії США.

4 people were killed and 1 person was critically injured when a hot air balloon crashed into power lines in Albuquerque, New Mexico Saturday pic.twitter.com/TbPPcSRP20 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 26, 2021

HOT AIR BALLOON CRASH: At least five dead in SW Albuquerque hot air balloon crash https://t.co/5MRHAYhD5V pic.twitter.com/zbRDKc7nJB — KRON4 News (@kron4news) June 26, 2021

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y — Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021