У США розглядають питання як прискорити постачання танків Abrams Україні. У Штатах бачать можливості для цього.

Про це повідомило Bloomberg.

За словами офіційного представника Ради національної безпеки Джона Кірбі, у США працюють над тим, щоб доставити танки Abrams в Україну швидше, ніж очікувалося раніше.

“Ми працюємо над цим. Є деякі зміни, які можна внести до процесу, щоб прискорити його”, — сказав Кірбі.

Президент США Джо Байден анонсував передачу 31 американського танка M1 Abrams 25 січня. Тоді розпочалося навчання українських військових.

“Для того, щоб поставити ці танки на поля, потрібен час. Ми маємо за цей час переконатись, що українці повністю готові до своєї оборони”, – казав раніше Байден.