У США планують спорядити до України ПЗРК Stinger

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Робота над постачанням американських переносних комплексів протиповітряної оборони ведеться на замовлення уряду Києва.

“Українські чиновники вважають, що ракети класу земля-повітря Stinger допоможуть військовим захистити країну від російських вертольотів і безпілотників. США з союзниками по НАТО працюють над тим, аби домовитися про постачання”, – зазначається у повідомленні.

Новий пакет буде доповненням до допомоги, яку американці вже надають Києву.

Водночас офіційна представниця Державного департаменту під час брифінгу перед журналістами підтвердила, що постачання ПЗРК справді обговорювали.

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.