У США планують спорядити до України ПЗРК Stinger

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.
Робота над постачанням американських переносних комплексів протиповітряної оборони ведеться на замовлення уряду Києва.
“Українські чиновники вважають, що ракети класу земля-повітря Stinger допоможуть військовим захистити країну від російських вертольотів і безпілотників. США з союзниками по НАТО працюють над тим, аби домовитися про постачання”, – зазначається у повідомленні.
Новий пакет буде доповненням до допомоги, яку американці вже надають Києву.
Водночас офіційна представниця Державного департаменту під час брифінгу перед журналістами підтвердила, що постачання ПЗРК справді обговорювали.
Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.
- У листопаді повідомлялось, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення. Відзначалось, що системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, також розглядались.
- Нагадаємо, що українська армія сьогодні є значно потужнішою, ніж у 2014 році, коли не змогла протистояти анексії Криму Росією. Проте через брак зброї та недофінансування не зможе дати необхідну відсіч Путіну у разі нападу.
- Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.
- При цьому, Міноборони України запропонувало витрачати гроші на дорогі вафельні рушники, коли у списку закупівлі не вистачає бронежилетів для оснащення чинної кількості військ та резервів, які будуть залучені в разі вторгнення Росії.
- Міністр оборони Естонії зауважив, що РФ несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.
- Також президент Естонії заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи. Тому загальна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, як і раніше, важлива.
- Раніше, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Також глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.