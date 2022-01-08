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У США планують спорядити до України ПЗРК Stinger

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена підготувала новий пакет воєнної допомоги Україні. Він може охоплювати постачання переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Субота, 8 січня 2022, 22:51
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Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Робота над постачанням американських переносних комплексів протиповітряної оборони ведеться на замовлення уряду Києва.

“Українські чиновники вважають, що ракети класу земля-повітря Stinger допоможуть військовим захистити країну від російських вертольотів і безпілотників. США з союзниками по НАТО працюють над тим, аби домовитися про постачання”, – зазначається у повідомленні.

Новий пакет буде доповненням до допомоги, яку американці вже надають Києву.

Водночас офіційна представниця Державного департаменту під час брифінгу перед журналістами підтвердила, що постачання ПЗРК справді обговорювали.

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.

Теги: Stinger, воєнна допомога, озброєння України, США, ПЗРК

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