Представники християнських церков та релігійних організацій у США об'єдналися й створили спеціальний рух, вимагаючи скасувати примусову вакцинацію проти коронавірусу. Наразі в країні погрожують звільненням тим, хто не зроблять щеплення.

Про це повідомляє Reuters.

За перший день роботи руху понад 40 тисяч американців розповіли про те, що їх звільнять з роботи, якщо вони відмовляться вакцинуватися проти коронавірусу.

Аби висловити своє невдоволення, новостворений рух надіслав понад 100 листів компаніям, включаючи United Airlines Holdings Inc та Tyson Foods Inc., які пообіцяли звільняти працівників, які не робитимуть щеплення. Представники руху апелюють до того, що мають право не робити те чи інше щеплення через релігійних переконань, адже це їм гарантує Конституція.

У компанії United Airlines відповіли, що 2 тисячі їх працівників з 67 тисяч попросили дозволити їм не робити щеплення через релігійні переконання.

За інформацією Медичного центру Університету Вандербільта, законодавство США визначає релігію “надто широко”, включаючи незнайомі системи вірувань.

Юристи, які ознайомилися з листами американців на сторінці руху, сказали, що часто “релігійні переконання” певних працівників можуть бути тільки прикриттям, аби не робити щеплення, а перевірити це неможливо. Тому важливо, аби ті, хто просять дозволу не робити щеплення, могли пояснити, як їх релігійні переконання це обумовлюють.

Але навіть якщо рух чогось досягне – не факт, що конкретний штат погодиться йти на певні поступки.

Приміром, суд у штаті Мен ухвалив рішення, що забороняє звільнення від обов’язкової вакцинації з релігійних мотивів.

Загалом, в країні лише 66% американців пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.