У США представили «Акт про політику щодо захисту прав людини в Україні – 2022», який допоможе притягнути РФ до відповідальності

Сенатори США Тодд Янг і Джекі Розен, разом із конгресменами Петом Феллоном і Джиммі Панеттою представили "Акт про політику щодо захисту прав людини в Україні - 2022".

Про це інформує пресслужба Тодда Янга.

Цей Акт запровадив би надійний механізм притягнення Російської Федерації до відповідальності за численні порушення прав людини, які вона вчинила проти народу України.

Сенатор Янг поділився враженнями від зустрічей з матерями, дружинами й чоловіками українських військових, які перебувають у російському полоні. Він констатував, що РФ цинічно порушує права людини стосовно українців. Росіян сенатор назвав злочинцями.

«Я зустрічався з подружжями і матерями українських солдатів, які зараз ув’язнені російськими злочинцями, які навіть не знають, живі чи мертві їхні близькі. Я зустрічався з українцями, які невимовно постраждали після першого вторгнення Росії в Крим у 2014 році. За кричущі порушення прав людини Росія має бути притягнутою до відповідальності як сьогодні, так і в майбутньому”, – наголосив сенатор Тодд Янг.

Він додав, що цей Акт не лише буде гарантією введення подальших санкцій проти РФ, але й знаменує собою крок до справедливості для тисяч українців, які страждають від варварської агресії Росії в Україні. Саме тому Янг закликав Конгрес ухвалити цей законопроєкт.



Окрім санкцій, “Акт про політику щодо захисту прав людини в Україні – 2022” дозволить посилити підтримку України й оновити політику США щодо осіб, які беруть участь у примусовому переселенні, ув’язненні та фільтрації з боку Росії в Україні та в Росії. Законопроєкт включає вимогу детальнішого розгляду російських злочинів в Україні – як на рівні Державного департаменту США, так і на рівні засекреченої інформації.

Сенатор Розен нагадав про масові поховання мирних чоловіків, жінок і дітей, які РФ лишає по собі на деокупованих територіях.

Конгресмен Феллон також констатував, що вторгнення Росії в Україну відображає повну зневагу президента РФ Володимира Путіна до людського життя.

“Звіти свідчать, що військова машина Володимира Путіна відповідальна за примусове переселення понад 1 мільйона громадян України та майже 15 000 жертв серед цивільного населення. Саме таке варварство спонукало мене і моїх колег до цього закону. Володимир Путін і Російська Федерація заслуговують на те, щоб відповідати за кожне скоєне ними зло”, – наголосив він, додавши, що цей Акт надасть США більше інструментів для досягнення цієї мети. “Світ має забезпечити справедливість для кожного чоловіка, жінки та дитини України”.

Конгресмен Панетта додав, що цей Акт є не лише засобом притягнення Росії до відповідальності “за її жахливі дії та стримуванням від подальших злочинів проти людства”.

“Акт про політику щодо захисту прав людини в Україні – 2022” підтримала також фундація “Дії на захист демократій”.