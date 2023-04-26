Про це повідомила амбасадорка України у США Оксана Макарова.
За її словами, йдеться про двопартійний проєкт, співавторами якого є члени Палати представників Конгресу, а саме голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен.
Так, проєкт резолюції:
- підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року,
- вважає, що мир після перемоги України, має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів
Також у резолюції йдеться, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, аби гарантувати виплату РФ репарацій Україні, допомогу світової спільноти у відновлені України, притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну, відновлення справедливості для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.
- Міністерство юстиції Швейцарії відмовилось конфісковувати заморожені російські активи на користь України, оскільки це заборонено конституцією країни.
- У Німеччині готові до використання мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України, якщо будуть вирішені юридичні питання й союзники підтримають цю ініціативу.
- 10 лютого уряд України ухвалив постанову, яка допоможе запустити “відкриті та прозорі” аукціони з продажу конфіскованого російського майна.