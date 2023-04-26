Про це повідомила амбасадорка України у США Оксана Макарова.

За її словами, йдеться про двопартійний проєкт, співавторами якого є члени Палати представників Конгресу, а саме голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен.

Так, проєкт резолюції:

  • підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року,
  • вважає, що мир після перемоги України, має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів

Також у резолюції йдеться, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, аби гарантувати виплату РФ репарацій Україні, допомогу світової спільноти у відновлені України, притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну, відновлення справедливості для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.