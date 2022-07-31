У США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Про це йдеться у відповідному документі.

Зазначається, що під керівництвом президента Володимира Путіна, уряд Російської Федерації здійснював та продовжує здійснювати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав.

У документі зауважується, що злочини, скоєні режимом Кремля на міжнародній арені та у самій Росії, включаючи масове знищення цивільного населення під час “другої” чеченської війни, підтримку злочинних утворень на тимчасово окупованих територіях Донбасу та терор, що був там розв’язаний проти громадян України, терористичні дії за державної підтримки Росії в Сирії, в Судані, в Лівії, теракти у Великій Британії та збиття малазійського рейсу МН17.

Автори проєкту закону також нагадують про терористичні дії Росії на території України вже після військового вторгнення у лютому поточного року, зокрема, з використанням найманців так званої групи “Вагнера”, про масові вбивства мирного населення на окупованих територіях України.

“Сполучені Штати мають перелік інструментів для того, щоб притягнути Росію до відповідальності, обмежити її машину війни, ізолювати її економічно та дипломатично, включно шляхом визнання її державним спонсором тероризму та застосуванням відповідних санкцій”, — йдеться у проєкті.

Водночас автори наголосили, що нічого у цьому законопроєкті не надає підстав для застосування санкцій проти персон, що долучені до експорту сільськогосподарської продукції з України або до доставляння в Україну гуманітарної допомоги.

Що означатиме визнання РФ державою-спонсором тероризму?

Якщо Держдеп США визнає Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, на неї чекає низка нових суворих обмежень.

Країни, які потрапляють до цього списку, потрапляють під суворі економічні та політичні санкції з боку США. Зокрема йдеться про:

заборону на постачання зброї (експорт та продаж)

контроль за експортом товарів подвійного призначення

заборону на економічну допомогу

відмова у податкових пільгах компаніям, які працюють на території держави-спонсора тероризму

санкції проти країн, які допомагають державі-спонсору тероризму

замороження власності держави-спонсора тероризму

іміджевий тиск (зазвичай іноземний бізнес відмовляється від співпраці з державами-спонсорами тероризму)

ДОВІДКА. Держава-спонсор тероризму – це держава, яка, відповідно до офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів, підтримує акти міжнародного тероризму.