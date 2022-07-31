У США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму

російсько-українська війна
18:43 У Болгарії вибухнув склад компанії «ЕМКО», яка постачає боєприпаси Україні
18:11 Херсонщина: У сотнях сіл області ситуація критична, а деякі повністю знищені
18:07 Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon
17:54 «Визначив нові цілі та загрози» – Путін затвердив нову Морську доктрину РФ
17:22 Луганщина: ОВА заявляє про гуманітарну катастрофу та поширення інфекцій
16:55 “Шокуюча звістка та удар для агробізнесу”: відомі українці відреагували на загибель віцепрезидента Української зернової асоціації Вадатурського
16:54 Ліван наклав арешт на судно, яке могло перевозити викрадене українське зерно — Bloomberg
16:15 У Харкові затримали чоловіків, які фотографували місця розташування ЗСУ
16:13 Вівчар з Донеччини самотужки пригнав майже 400 овець на Волинь
15:23 Окупанти тягнуть інженерну техніку до Херсонської області — депутат облради
15:08 У Кривому Розі виплачуватимуть від 10 до 50 тисяч гривень за інформацію про зрадників
14:47 Російські війська відводять особовий склад з двох селищ у Запорізькій області — розвідка
14:26 Донеччина: через обстріли росіян зайнялося пшеничне поле
14:08 Подружжя з США придбало прапор України з підписом переможців Євробачення
13:49 Поліціянти виявили тіло закатованого росіянами цивільного на Київщині
13:33 У Маріуполі російські окупанти встановили радіатори у зруйнованому будинку — радник мера
13:17 РФ продовжує активно готувати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях — розвідка
12:59 Українські військові тренуються на кораблях у Великій Британії: фото
12:16 Перша партія українського зерна може прибути в Стамбул 3 серпня — CNN Turk
11:35 Спікерка Конгресу США оголосила маршрут азійського турне: у переліку немає згадки про Тайвань
10:57 На матчі «Евертон-Динамо» вболівальнику, який допомогав переселенцям з України, дали пробити пенальті
10:54 Опубліковані супутникові знімки Maxar із наслідками вибуху в Оленівці
10:15 Лукашенко став майже повністю залежним від Росії — британська розвідка
10:04 Бойові втрати: ЗСУ ліквідували близько 40 830 росіян
09:29 Через пункт пропуску «Краківець» відновлять рух: дата
07:53 Саакашвілі заявив про намір піти з політики
07:45 Оперативна інформація від Генштабу: Білорусь продовжила заходи перевірки готовності своїх військ до 6 серпня
07:26 Спека по всій Україні та дощі на заході: прогноз погоди на 31 липня
07:08 31 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

У США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму

У Нижній палаті Конгресу США представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Неділя, 31 липня 2022, 19:20
Підтримати

Про це йдеться у відповідному документі.

Зазначається, що під керівництвом президента Володимира Путіна, уряд Російської Федерації здійснював та продовжує здійснювати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав.

У документі зауважується, що злочини, скоєні режимом Кремля на міжнародній арені та у самій Росії, включаючи масове знищення цивільного населення під час “другої” чеченської війни, підтримку злочинних утворень на тимчасово окупованих територіях Донбасу та терор, що був там розв’язаний проти громадян України, терористичні дії за державної підтримки Росії в Сирії, в Судані, в Лівії, теракти у Великій Британії та збиття малазійського рейсу МН17.

Автори проєкту закону також нагадують про терористичні дії Росії на території України вже після військового вторгнення у лютому поточного року, зокрема, з використанням найманців так званої групи “Вагнера”, про масові вбивства мирного населення на окупованих територіях України.

“Сполучені Штати мають перелік інструментів для того, щоб притягнути Росію до відповідальності, обмежити її машину війни, ізолювати її економічно та дипломатично, включно шляхом визнання її державним спонсором тероризму та застосуванням відповідних санкцій”, — йдеться у проєкті.

Водночас автори наголосили, що нічого у цьому законопроєкті не надає підстав для застосування санкцій проти персон, що долучені до експорту сільськогосподарської продукції з України або до доставляння в Україну гуманітарної допомоги.

Що означатиме визнання РФ державою-спонсором тероризму?

Якщо Держдеп США визнає Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, на неї чекає низка нових суворих обмежень.

Країни, які потрапляють до цього списку, потрапляють під суворі економічні та політичні санкції з боку США. Зокрема йдеться про:

  • заборону на постачання зброї (експорт та продаж)
  • контроль за експортом товарів подвійного призначення
  • заборону на економічну допомогу
  • відмова у податкових пільгах компаніям, які працюють на території держави-спонсора тероризму
  • санкції проти країн, які допомагають державі-спонсору тероризму
  • замороження власності держави-спонсора тероризму
  • іміджевий тиск (зазвичай іноземний бізнес відмовляється від співпраці з державами-спонсорами тероризму)

ДОВІДКА. Держава-спонсор тероризму – це держава, яка, відповідно до офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів, підтримує акти міжнародного тероризму.

Теги: війна, держава-спонсор тероризму, Законопроєкт, Конгрес США, російська агресія, російсько-українська війна, США, тероризм

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook