Про це повідомляє Foreign Policy.
У проєкті резолюції зазначається, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, зокрема невиборчі напади на мирних мешканців, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців до Росії та території, захопленої Росією, відповідає критеріям, викладеним у статті II конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Варто зазначити, що законодавці зазвичай використовують резолюції Конгресу США задля вираження принципової позиції членів Палати або Сенату. Зауважимо, що резолюція не має безпосередньої юридичної сили, але є сигналом засудження дій РФ і свідчитиме про зусилля членів Конгресу продовжувати підтримку Україні.
- Нагадаємо, понад 30 провідних вчених-правознавців та експертів з питань геноциду вважають, що є достатньо доказів, аби зробити висновок, що РФ підбурює до геноциду та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.
- Також чеський сенат визнав злочини російської армії проти України геноцидом українського народу. Відтак сенатори затвердили подальшу допомогу Україні.
- Окрім цього литовський Сейм прийняв резолюцію про визнання Росії державою-терористом, а її дії в Україні – геноцидом.
- Раніше парламент Канади одноголосно визнав російську агресію в Україні актом геноциду.
- Також парламент Латвії одностайно підтримав заяву про російську агресію та злочини РФ в Україні, визнавши їх геноцидом українського народу.
- Окрім цього парламент Естонії заслухав виступ очільниці делегації українського парламенту Олени Шуляк та одностайно ухвалив заяву про воєнні злочини й геноцид, влаштовані РФ на території України.