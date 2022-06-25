У п'ятницю двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.

Про це повідомляє Foreign Policy.

У проєкті резолюції зазначається, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, зокрема невиборчі напади на мирних мешканців, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців до Росії та території, захопленої Росією, відповідає критеріям, викладеним у статті II конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Варто зазначити, що законодавці зазвичай використовують резолюції Конгресу США задля вираження принципової позиції членів Палати або Сенату. Зауважимо, що резолюція не має безпосередньої юридичної сили, але є сигналом засудження дій РФ і свідчитиме про зусилля членів Конгресу продовжувати підтримку Україні.