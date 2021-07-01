Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Зазначається, що такі заходи спрямовані на забезпечення прав ЛГБТ-спільноти.
“У самий найближчий час ми оновимо наші процедури, щоб дозволити кандидатам самостійно вибирати свою стать як “М” або “Ж”, і більше не будемо вимагати медичного огляду, якщо обрана самим заявником стать не збігається з статтю його іншого громадянства або документами, що засвідчують особистість”, – заявив Блінкен.
Крім того, в майбутньому влада планує додати гендерний маркер для небінарних, інтерсексуальних і гендерно несумісних осіб, оскільки це процес технологічно складний і потребує часу для великих оновлень системи.
- У штаті Вісконсин гей-парі наказали зняти прапор ЛГБТ-спільноти кольорів веселки. У відповідь вони замінили його державним прапором, а навколо будинку встановили прожектори, імітуючи кольори прапору ЛГБТ.