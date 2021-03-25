Про це повідомляє Reuters.
Медики прийняли рішення припинити поширення препарату бамланівімаб від компанії Eli Lilly. Вони пояснили, що нові штами коронавірусу негативно вплинули на ефективність препарату. Але його як і раніше можна комбінувати з іншими препаратами.
У Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб (HHS) заявили, що припинили розповсюдження препарату “через стрімке поширення в країні вірусних штамів, стійких до бамланівімабу при використанні окремо від інших препаратів”.
Компанія Eli Lilly підтвердила цю інформацію.
В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів пояснили, що замовляти бамланівімаб дозволено. Він ефективний з деякими іншими препаратами. Зокрема, рекомендують використовувати його з етесевімабом, а також коктейлем з двох видів антитіл, розробленим компанією Regeneron Pharmaceuticals.
- Федеральні органи охорони здоров’я США заявили, що фармацевтична компанія AstraZeneca, можливо, надала “застарілу інформацію” про випробування своєї вакцини проти коронавірусу.