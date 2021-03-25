У США прийняли рішення припинити поширення препарату для лікування COVID-19 компанії Eli Lilly. Причина - препарати недостатньо ефективні в боротьбі з новими штамами коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Медики прийняли рішення припинити поширення препарату бамланівімаб від компанії Eli Lilly. Вони пояснили, що нові штами коронавірусу негативно вплинули на ефективність препарату. Але його як і раніше можна комбінувати з іншими препаратами.

У Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб (HHS) заявили, що припинили розповсюдження препарату “через стрімке поширення в країні вірусних штамів, стійких до бамланівімабу при використанні окремо від інших препаратів”.

Компанія Eli Lilly підтвердила цю інформацію.

В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів пояснили, що замовляти бамланівімаб дозволено. Він ефективний з деякими іншими препаратами. Зокрема, рекомендують використовувати його з етесевімабом, а також коктейлем з двох видів антитіл, розробленим компанією Regeneron Pharmaceuticals.