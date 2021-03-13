Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа в середині січня додало Xiaomi та вісім інших компаній до списку санкцій. Обмеження передбачали заборону на будь-які фінансові операції з боку громадян і компаній з США і повинні були вступити в силу наступного тижня.

В кінці січня Xiaomi подала скаргу до суду Вашингтона, вимагаючи виключення зі списку, заявивши, що включення компанії в нього було “незаконним і неконституційним”, оскільки в Міноборони США не надали ніяких переконливих доказів про причетність Xiaomi до спецслужб Китаю.

Окружний суддя США Рудольф Контрерас в Вашингтоні задовольнив скаргу компанії.