У США проаналізували гіпотетичний напад Китаю на Тайвань: Пекін програє, але протистояння призведе до значних втрат

Китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до тисяч втрат серед китайських, американських, тайваньських і японських сил, і це навряд чи призведе до перемоги Пекіна, вважає відомий незалежний вашингтонський аналітичний центр, який проводив військову симуляцію можливого конфлікту, котрим стурбовані військові та політичні лідери в Азії та Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN.

Війна за Тайвань може залишити переможну армію США в такому ж скаліченому стані, як і переможені нею китайські сили.

Наприкінці конфлікту принаймні два авіаносці США лежатимуть на дні Тихого океану, а сучасний військово-морський флот Китаю, який є найбільшим у світі, опиниться в “руїнах”.

Це одні з висновків Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), зроблених після запуску однієї з наймасштабніших симуляцій війни, які коли-небудь проводилися щодо можливого конфлікту навколо Тайваню, демократичного острова з 24 мільйонами населення, який Комуністична партія Китаю вважає частиною своєї суверенної території, попри те, що ніколи не контролювала його.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився виключити використання військової сили, щоб поставити острів під контроль Пекіна.

CSIS запускав цю військову симуляцію 24 рази, щоб відповісти на два фундаментальних запитання: чи вдасться вторгнення та якою ціною?

Ймовірні відповіді на ці два запитання є “негативними та величезними”, йдеться у звіті CSIS.

Водночас сценарії малюють похмуре майбутнє для Тайваню, навіть якщо китайське вторгнення не вдасться.

Хоч армія Тайваню є незломленою, вона серйозно деградувала і залишилася захищати зруйновану економіку на острові без електрики та основних послуг”, — йдеться у звіті. Армія острова зазнає втрат близько 3500 осіб, і всі 26 есмінців і фрегатів її флоту будуть потоплені.

Японія, ймовірно, втратить понад 100 бойових літаків і 26 військових кораблів, тоді як військові бази США на її рідній території зазнають нападу Китаю.

Аналітики визначили чотири головні вимоги, виконання яких призведе до поразки Пекіна:

тайванські війська мають чинити спротив;

США повинні мати доступ до своїх баз у Японії;

США мусять виготовити багато протикорабельних ракет великої дальності проти китайського флоту;

США мають озброїти Тайвань до початку війни та негайно вступити у неї власними силами.

Окрім цього, немає “української моделі” для Тайваню, – йдеться у звіті, з посиланням на те, як допомога США та Заходу повільно надходила в Україну після того, як почалося вторгнення Росії.

Як тільки війна почнеться, неможливо споряджати війська чи техніку на Тайвань, тому ситуація дуже відрізняється від ситуації в Україні. Чим би тайванці не збиралися вести війну, вони повинні мати це, коли війна почнеться.

Зауважимо, 22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є “червоною лінією”, яку не можна перетинати.

10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.