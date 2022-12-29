Про це повідомляє CNN.
В адміністрації Байдена заявили Конгресу, що дають згоду на можливий подальший продаж Тайваню різного озброєння. Зокрема йдеться про системи для замінування.
Зазначається, що підтримка модернізації та підвищення обороноздатності армії Тайваню слугуватиме національним економічним та безпековим інтересам США.
Нещодавно США заснували програму модернізації збройних сил Тайваню, щоб допомогти йому стримати Китай від можливої агресії.
Вашингтон уже давно постачає зброю. Однак цей крок, швидше за все, викличе невдоволення Китаю, який розглядає Тайвань як частину своєї держави.
- Тайвань відкинув модель “одна країна — дві системи”, яку пропонує Пекін як основу для мирного возз’єднання.
- Напередодні саміту G20 на Балі вперше особисто зустрілися президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Особиста розмова тривала понад три години, лідери намагались зменшити високу напруженість і краще зрозуміти пріоритети одне одного на найближчі роки. Зокрема сторони погодились, що необхідно спільно протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї в Україні.
- 8 листопада США і Тайвань розпочали дводенні зустрічі “віч-на-віч” у Нью-Йорку, спрямовані на зміцнення торговельних та економічних зв’язків у період загострення напруженості між Вашингтоном і Пекіном.