В адміністрації президента США Джо Байдена схвалили ймовірний продаж Тайваню зброї вартістю 180 мільйонів доларів.

Про це повідомляє CNN.

В адміністрації Байдена заявили Конгресу, що дають згоду на можливий подальший продаж Тайваню різного озброєння. Зокрема йдеться про системи для замінування.

Зазначається, що підтримка модернізації та підвищення обороноздатності армії Тайваню слугуватиме національним економічним та безпековим інтересам США.

Нещодавно США заснували програму модернізації збройних сил Тайваню, щоб допомогти йому стримати Китай від можливої агресії.

Вашингтон уже давно постачає зброю. Однак цей крок, швидше за все, викличе невдоволення Китаю, який розглядає Тайвань як частину своєї держави.