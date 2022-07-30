Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC News.

На золотому корпусі годинника Huber, який продали анонімному учаснику торгів, зображений орел, свастика та ініціали лідера німецьких нацистів Адольфа Гітлера. Сума, за яку продали лот, виявилася значно нижчою, ніж його стартова ціна: за аксесуар розраховували виручити від двох до чотирьох мільйонів доларів.

У каталозі годинника зазначено, що його, можливо, подарували Гітлеру на день народження у 1933 році, коли він став канцлером Німеччини. Оцінка аукціонного дому свідчить, що годинник взяли як трофей, коли близько 30 французьких солдатів штурмували Бергхоф, гірське місце відступу Гітлера у травні 1945 року. Тоді вважалося, що годинник перепродали й він передавався через кілька поколінь дотепер.

Серед інших предметів на аукціоні була сукня, яка належала дружині Гітлера, Єві Браун, фотографії нацистських чиновників з автографами та жовта тканинна зірка Давида з надписом “єврей”. Під час Голокосту нацисти змушували євреїв носити жовті ідентифікатори як нарукавні пов’язки або значки з наміром ізолювати та переслідувати їх.

Натомість єврейські лідери засудили аукціон ще до початку торгів на Alexander Historical Auctions у Меріленді. Однак аукціонний дім, який раніше продавав нацистські пам’ятні речі, заявив німецьким ЗМІ, що його метою було зберегти історію.

У відкритому листі Європейська асоціація єврейських організацій закликала скасувати аукціон.

“Продавати такі предмети – огидно”, – заявив голова Європейської єврейської асоціації, рабин Менахем Марголін у відкритому листі, адресованому організаторам.

За його словами, спадщині нацизму місце в музеях, якщо це вже так необхідно, але точно не на торгах. Він наголосив, що продаж предметів, які належали організатору Голокосту, жодним чином не сприяє вивченню уроків із жахів нацистської епохи. Також він нагадав про шість мільйонів євреїв, які стали жертвами нацистів.

У розмові з німецькою пресою перед початком торгів в Alexander Historical Auctions заявили, що метою аукціону є збереження історії, і що більшість проданих предметів зберігаються у приватних колекціях або передані музеям Голокосту.

Документи, надані аукціонним домом, стверджують, що інституція не може надати доказів того, що Гітлер дійсно носив вищезгаданий годинник. Натомість експертиза, проведена незалежним спеціалістом, показала, що годинник, ймовірно, належав йому.