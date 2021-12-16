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У США програма-вимагач атакувала головну компанію з виплат зарплат перед Різдвом

Атака програмного забезпечення-вимагача вразила головну компанію з виплати заробітної плати у Сполучених Штатах Америки прямо перед Різдвом. Багато людей можуть опинитися без зарплати та премій перед Різдвом.

Четвер, 16 грудня 2021, 22:00

Про це повідомляє американське видання Engadget.

Програми-вимагачі були постійною проблемою протягом 2021 року, і остання атака може бути особливо серйозною для деяких працівників у США.

Найбільша компанія з управління персоналом Kronos зазнала атаки програмного забезпечення-вимагача, що може вплинути на її здатність організовувати розклад і нараховувати заробітну плату в відомих компаніях, таких як GameStop, Honda і Whole Foods. Оскільки багато останніх передріздвяних виплат заплановано на цей тиждень, є занепокоєння, що деякі співробітники можуть не отримувати зарплату вчасно, коли їм це найбільше потрібно.

Kronos повідомила про атаку 11 грудня, але лише 13 грудня компанія попередила, що для повного відновлення функціональності може знадобитися “кілька тижнів”. Компанія так і не встановила осіб зловмисників.

Незрозуміло, як скоро функціональність нарахування заробітної плати можуть повернутися. Тим часом компаніям, які користувалися її послугами, довелося боротися, щоб знайти альтернативи. Мережа супермаркетів Whole Foods повідомили, що знайшли спосіб надати співробітникам різдвяні виплати цього тижня. А от автомобільний конгломерат Honda лише заявив, що “вживає заходів” для пом’якшення будь-яких проблем. Один анонімний працівник Whole Foods сказав, що товаришів по команді попросили покладатися на паперові перфораційні аркуші та рукописні розклади.

Нагадаємо, що у Білому домі створили робочу групу для перешкоджання кібератакам з використанням програм-вимагачів. Задля цього в Державному департаменті запропонують нагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти кіберзлочинців, причетних до хакерських атак проти об’єктів американської інфраструктури.

Раніше у Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium. Вони скоювали злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.

Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою у світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.

Теги: кібератака, програма-вимагач, США

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