У Вашингтоні 17 жовтня тисячі жінок вийшли на марш проти переобрання президента Дональда Трампа на майбутніх виборах.

Про це повідомляє The Washington Post.

Організатори кажуть, що марші пройшли в усіх штатах. Вони підрахували, що всього на вулиці вийшли 100 тисяч осіб. Більшість з них – жінки.

Демонстранток попросили носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Учасники маршу вийшли з критикою президента США Дональда Трампа і віце-президента Майкла Пенса.

“Голосуйте за майбутнє своєї дочки”, – йдеться в одному повідомленні в морі плакатів демонстрантів, які пройшли через центр Вашингтона до верховного суду.

“Бийся як дівчинка”, – говорить інший.

Також демонстранти незадоволені тим, що Трамп висунув суддю-консерватора Емі Коні Барретт як спадкоємиці члена Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург, яка померла близько місяця тому.

Десятки мітингів були заплановані від Нью-Йорка до Сан-Франциско, щоб показати опозицію Трампу і його політиці. Один марш пройшов в Корнельському університеті в Ітаці, штат Нью-Йорк, біля гуртожитку, де Гінзбург жила, коли була студенткою.

Цей марш успадковує досвід “Жіночого маршу” – великої ходи після інавгурації Трампа в січні 2017 року. Тоді проти Трампа на вулиці вийшли понад 3 мільйони осіб.