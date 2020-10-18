Про це повідомляє The Washington Post.
Організатори кажуть, що марші пройшли в усіх штатах. Вони підрахували, що всього на вулиці вийшли 100 тисяч осіб. Більшість з них – жінки.
Демонстранток попросили носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.
Учасники маршу вийшли з критикою президента США Дональда Трампа і віце-президента Майкла Пенса.
“Голосуйте за майбутнє своєї дочки”, – йдеться в одному повідомленні в морі плакатів демонстрантів, які пройшли через центр Вашингтона до верховного суду.
“Бийся як дівчинка”, – говорить інший.
Також демонстранти незадоволені тим, що Трамп висунув суддю-консерватора Емі Коні Барретт як спадкоємиці члена Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург, яка померла близько місяця тому.
Десятки мітингів були заплановані від Нью-Йорка до Сан-Франциско, щоб показати опозицію Трампу і його політиці. Один марш пройшов в Корнельському університеті в Ітаці, штат Нью-Йорк, біля гуртожитку, де Гінзбург жила, коли була студенткою.
Цей марш успадковує досвід “Жіночого маршу” – великої ходи після інавгурації Трампа в січні 2017 року. Тоді проти Трампа на вулиці вийшли понад 3 мільйони осіб.
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Let’s finish the work we started 3 years ago. Tomorrow, we’re marching in force against Trump’s agenda and for a democracy that works for every single one of us. We are uniting as women, across our differences. We are rising up. You can #CountOnUs. Bring a mask and join us. Check out our official D.C. march site or find a sister march near you or online at the link in our bio.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що йому доведеться залишити Америку, якщо на виборах 3 листопада 2020 року переможе його конкурент Джо Байден.