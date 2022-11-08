У Сполучених Штатах зреагували на заяву чільника ПВК" Вагнер" Євгена Пригожина, який напередодні фактично визнав втручання Росії в американські вибори.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами США готові дати рішучу відповідь на намагання окремих організацій чи осіб втрутитись в американські проміжні вибори.

Коментуючи слова Євгена Пригожина, який є соратником президента РФ Володимира Путіна, речник Держдепу зауважив, що без певного схвалення Кремля ніхто в Росії не робив би подібних заяв.

“Та людина, яка робить такі заяви, не робила б цього, якби Кремль на певному рівні не погодив би це”, – сказав він.

Водночас Прайс наголосив, що заява Пригожина, який має підтримку з боку Кремля, свідчать, що сигнал про втручання в американські вибори надходить зокрема від російського уряду.

“Нам усім відомо, насамперед зараз, що вільні й чесні вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії”, – додав речник Держдепу.

Він також нагадав, що США ще у 2018 році ввели санкції проти Євгена Пригожина та його “Агентства інтернет-досліджень”, а у 2021 – проти самої Росії. Також через втручання у вибори санкції були накладені на Іран.

ДОВІДКА: Соратник російського президента Путіна, бізнесмен Євген Пригожин заявив 7 листопада, що втручався у вибори в США і продовжуватиме робити це в майбутньому. Це перше подібне зізнання від особи, яку Вашингтон офіційно визнав причетною до спроб вплинути на американську політику.

У коментарях, опублікованих пресслужбою його кейтерингової фірми “Конкорд” у російському “ВКонтакте”, Пригожин заявив: “Ми втручалися (у вибори в США), ми втручаємося і будемо втручатися. Обережно, акуратно, хірургічним шляхом і по-своєму, так, як ми це вміємо”.