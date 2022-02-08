Про це повідомляє New Atlas.
Технологія компанії описується як система “прямого перепрограмування” і базується не на створенні нових клітин, а на перетворенні інших. Тобто шкіра, кров або жирові клітини людини “переходитимуть” безпосередньо в стовбурові клітини волосся.
“При цьому проміжний плюрипотентний стан буде пропускається, що робить нашу систему швидкою і масштабною. Ми продовжуємо оптимізувати нашу технологічну платформу і сподіваємося на співпрацю з потенційними партнерами, щоб вивести нашу систему перепрограмування на наступний етап”, – зазначив засновник і генеральний директор компанії Ернесто Луян.
dNovo успішно протестувала технологію на мишах. Через три тижні у них з’явилася нова шерсть, а через 7 місяців вона змогла самостійно оновлюватися та відростати.
Також компанія оголосила про фінансування в розмірі 2,7 мільйона доларів США від Y Combinator і Felicis Ventures.
- Нагадаємо, уперше в історії паралізований чоловік з пошкодженим спинним мозком зміг знову почати ходити. Це відбулося завдяки імплантату, розробленому командою швейцарських дослідників. Така ж технологія дала змогу поліпшити стан здоров’я іншого паралізованого чоловіка, який після цього навіть зміг стати батьком.
- Також кількість активних супутників у нічному небі збільшилася більш ніж удвічі з 2019 року — з 2200 до 5000. Здебільшого це пов’язано зі Starlink, проєктом SpaceX, спрямованим на поширення інтернету у будь-якій точці світу через “мегасузір’я” супутників.