Американська компанія dNovo розробила нову технологію для боротьби з облисінням. Вона використовуватиме стовбурові клітини волосся для заміни втрачених у результаті старіння.

Про це повідомляє New Atlas.

Технологія компанії описується як система “прямого перепрограмування” і базується не на створенні нових клітин, а на перетворенні інших. Тобто шкіра, кров або жирові клітини людини “переходитимуть” безпосередньо в стовбурові клітини волосся.

“При цьому проміжний плюрипотентний стан буде пропускається, що робить нашу систему швидкою і масштабною. Ми продовжуємо оптимізувати нашу технологічну платформу і сподіваємося на співпрацю з потенційними партнерами, щоб вивести нашу систему перепрограмування на наступний етап”, – зазначив засновник і генеральний директор компанії Ернесто Луян.

dNovo успішно протестувала технологію на мишах. Через три тижні у них з’явилася нова шерсть, а через 7 місяців вона змогла самостійно оновлюватися та відростати.

Також компанія оголосила про фінансування в розмірі 2,7 мільйона доларів США від Y Combinator і Felicis Ventures.