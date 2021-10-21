Про це повідомляє американське видання Politico.
Ініціаторами такої ідеї стали законодавці з Гаваїв, Флориди та Колорадо. Вони пропонують створити космічну національну гвардію, яка матиме кадровий резерв для проведення конкретних операцій, адже фінансування для цього вже є. Ідея полягає в тому, аби зібрати до космічної нацгвардії приблизно 2 тисячі військових, які вже виконують космічні місії. Їх особливість в тому, що вони матимуть спеціальні навички для боротьби із ворогом в космосі, в разі війни.
До цього Палата представників ухвалила оборонний бюджет, в якому передбачено фінансування на створення космічної охорони протягом 18 місяців.
Але Білий дім категорично проти такого кроку. В президентській адміністрації вважають, що національна космічна гвардія не створює нових можливостей, а лише “нову урядову бюрократію”. У Байдена додали, що при створенні Космічних сил Конгрес обіцяв “мінімізувати адміністративні витрати та зосередити зусилля на розвитку космічного потенціалу”.
У Пентагоні також проти. Військові чиновники та експерти вважають такий проєкт “нецікавим” та “вузьким”.
- У серпні 2018 року віцепрезидент США Майк Пенс оголосив, що Сполучені Штати Америки, зіткнувшись зі зростаючою конкуренцією і погрозами з боку Росії й Китаю, мають намір створити військово-космічні сили до 2020 року.
- У 2019 Міністерство оборони США офіційно заснувало Космічне командування (SPACECOM) в складі американських збройних сил США.