Представники Республіканської партії в Палаті представників США пропонують розширити закон про санкції, заборонивши особам, що мають обмеження через терористичну діяльність, користуватися соціальними мережами Twitter, Facebook, Instagram та YouTube.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Ініціаторами законодавчих змін виступили республіканці Енді Барром, Джим Бенкс і Джо Вілсон. Їх підтримали 40 колег. Йдеться про “Закон 2021 року про відсутність акаунтів в соціальних мережах для терористів або державних спонсорів тероризму”.

“Закон США дає великим технологічним компаніям безплатний доступ до платформ для терористичних груп і диктаторів. Американські соціальні мережі не повинні надавати доступ терористичним групам, таким як ІДІЛ, для збору коштів, або диктаторам, таким як аятола Ірану, для поширення пропаганди”, – сказав Барр.

Згідно з американським законодавством, президент США, як можливий ініціатор санкцій через тероризм, не має права вимагати від соціальних мереж дотримуватися законів держави, що стосуються санкцій щодо терористів відповідно до Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1976 року. Республіканці кажуть про те, що “поправки Бермана” були прийняті до епохи Інтернету і до того, як з’явилися соціальні мережі. У той час політики не припускали, що терористи можуть користуватися соціальними мережами.

Законодавчі поправки, ініційовані республіканцями, передбачають надання президенту повноважень накладати санкції на “надання послуг”, включно з наданням та веденням облікових записів платформами соціальних мереж іноземним фізичним або юридичним особам, які потрапили під санкції за тероризм, і високопосадовцям — державним спонсорам тероризму.

Йдеться про доступ до таких соціальних мереж, як Twitter, Facebook, Instagram і YouTube.

Як приклад, політики звернули увагу на верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. У США він визнаний терористом і “лідером світового державного спонсора тероризму”. У нього є акаунти в Twitter і Instagram.

“Верховний лідер використовував свої облікові записи, щоб погрожувати насильством проти американців, підтримувати руйнування держави Ізраїль, просувати теорії змови й дезінформацію щодо вакцин проти COVID-19 і в ряді випадків розпалювати антисемітизм”, – зазначили республіканці.

Інший приклад — президент Сирії Башар аль-Асад, відповідальний “за звіряче вбивство півмільйона своїх громадян, і президент держави, спонсорує тероризм”. У нього є кілька облікових записів в соціальних мережах Twitter й Instagram.

“Він використовував свої акаунти в соціальних мережах, щоб відбілити та просувати свій режим, а також розпалювати ненависть до Сполучених Штатів та Ізраїлю”, – зазначили американські політики.