Про це повідомляє телеканал CNN.
Майже 47% населення США отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, і близько 36% населення США повністю вакциновані.
Згідно з даними CDC, серед дітей у віці 12 років і старше – діти молодшого віку ще не відповідають критеріям вакцинації проти коронавірусу – близько 55% отримали хоча б одну дозу вакцини, а близько 43% повністю вакциновані.
У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США продовжив дію дозволу на екстрене використання вакцини проти коронавірусу Pfizer / BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років. Директор CDC доктор Рошель Валенська заявила в середу, що агентство рекомендує використовувати цю вакцину для цього вікового діапазону після того, як Консультативний комітет CDC по практиці імунізації (ACIP) одноголосно проголосував за те, щоб рекомендувати вакцину дітям у віці від 12 років.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).