Військово-повітряні сили Сполучених штатів втретє не змогли випробувати гіперзвукову ракету-прискорювач AGM-183A від компанії Lockheed Martin.

Про це повідомляє спеціалізований портал The War Zone.

Зазначається, що випробування прискорювача ракети було проведено у четвер 16 грудня. Тестову ракету мали запустити зі стратегічного бомбардувальника B-52, де саме, не уточнюється. Очікувалося, що вона повинна розігнати гіперзвукову зброю до заданої швидкості (вище 5 Маха або понад 6 120 км/год) і обходити системи стеження противника шляхом особливої маневровості.

“Послідовність стартових операцій була перервана до відділення ракети через невідому проблему”, – зазначив представник ВПС США.

За його словами, ракету повернуть до виробника, аналіз телеметрії та бортових даних розпочнеться негайно. Військові США розраховують відновити льотні випробування якнайшвидше.

Як зазначає портал, це вже треті невдалі випробування цієї ракети. Фахівці ще не з’ясували причини того, що сталося.