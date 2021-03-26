У США запланували провести дослідження серед 12 тисяч студентів коледжів і університетів. Його мета - отримати обґрунтування необхідності носити захисні маски та дотримуватися соціального дистанціювання після того, як людина вакцинована проти коронавірусу.

Про це повідомили на брифінгу з питань охорони здоров’я.

Дослідження назвали Prevent COVID U. Його проведуть за підтримки Національного інституту охорони здоров’я і фінансування Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID).

Брати участь в дослідженні будуть студенти з 20 навчальних закладів. Всі вони щеплені проти коронавірусу.

Всіх респондентів об’єднають у дві групи по 6 тисяч осіб. Перші отримають по дві дози вакцини від Moderna з інтервалом у 28 днів, а другі – з інтервалом в чотири місяці.

Респонденти щодня робитимуть мазки з носа, а також періодично здаватимуть аналіз крові.

Крім 12 тисяч студентів, що беруть участь в дослідженні, ще близько 25 тисяч осіб будуть ідентифіковані як їхні близькі, щоб відстежувати контакти.

“Це допоможе обґрунтувати наукове рішення про використання масок і про соціальне дистанціювання після вакцинації”, – сказав Фаучі.

Дослідження триватиме близько п’яти місяців. Після цього вчені зможуть проаналізувати отримані дані й зробити певні висновки.