Про це повідомили на брифінгу з питань охорони здоров’я.
Дослідження назвали Prevent COVID U. Його проведуть за підтримки Національного інституту охорони здоров’я і фінансування Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID).
Брати участь в дослідженні будуть студенти з 20 навчальних закладів. Всі вони щеплені проти коронавірусу.
Всіх респондентів об’єднають у дві групи по 6 тисяч осіб. Перші отримають по дві дози вакцини від Moderna з інтервалом у 28 днів, а другі – з інтервалом в чотири місяці.
Респонденти щодня робитимуть мазки з носа, а також періодично здаватимуть аналіз крові.
Крім 12 тисяч студентів, що беруть участь в дослідженні, ще близько 25 тисяч осіб будуть ідентифіковані як їхні близькі, щоб відстежувати контакти.
“Це допоможе обґрунтувати наукове рішення про використання масок і про соціальне дистанціювання після вакцинації”, – сказав Фаучі.
Дослідження триватиме близько п’яти місяців. Після цього вчені зможуть проаналізувати отримані дані й зробити певні висновки.
- Носити маски для обличчя потрібно в закритих приміщеннях, перебуваючи у натовпі на вулиці, і коли тримати соціальну дистанцію по відношенню до інших людей не виходить. Деякі експерти все ж рекомендують носити маски і на вулиці.