9 грудня у США провели перший комплексний тест гіперзвукової ракети AGM-183 ARRW, що є потенційним конкурентом російських "кинджалів".

Про це повідомляє пресслужба ВПС США.

Це випробування стало першим запуском повного прототипу оперативної ракети. Попередні тестові події було зосереджено на підтвердженні продуктивності бустера. Після відділення ARRW від літака, ракета досягла гіперзвукової швидкості, яка в п’ять разів перевищує швидкість звуку, завершила свій політ і здетонувала у районі термінала. Показники свідчать про те, що усіх цілей було досягнуто.

“Команда ARRW успішно розробила та випробувала гіперзвукову ракету повітряного запуску за п’ять років”, – зазначив виконавчий директор програми Управління озброєнь, бригадний генерал Джейсон Бартоломей. “Я надзвичайно пишаюся наполегливістю та самовідданістю, яку продемонструвала ця команда, щоб забезпечити нашим Збройним силам цю критично важливу зброю”.

Вважається, що AGM-183 ARRW може досягати швидкості у 20 Махів (майже 24 000 км/год), адже тестові платформи DARPA Falcon HTV-2, на базі яких розробляється ракета, мали б розганятися до такої швидкості.

Швидкість і маневреність таких ракет ускладнюють їхнє перехоплення системами ППО, що має дозволити ефективніше вражати добре захищені наземні цілі.

Довідка. AGM-183 ARRW – перспективна гіперзвукова ракетна система для використання ВПС США. Розробку веде компанія Lockheed Martin, система побудована за принципом гіперзвукового глайдера, який досягатиме максимальної швидкості 20 Мах завдяки ракетному прискорювачу перед плануванням на ціль.