Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил США.

Запуск відбувся з бази космічних сил Ванденберг, штат Каліфорнія. Minuteman III була оснащена однією тестовою ракетою, яка може повертатися.

За даними ВПС США, випробувальний запуск є “частиною рутинної та періодичної діяльності”, яка покликана продемонструвати, що сили ядерного стримування країна є безпечними, надійними та ефективними для зпобігання загроз XXI століття і “заспокоєння союзників”.

У пресслужбі наголосили, що подібні випробування проводилися вже понад 300 разів. Тому цей випадок не є результатом поточних світових подій.

Довідка.Ракета Minuteman III належить до МБР сімейства “Мінітмен”. Вона може розвивати максимальну дальність польоту у 13 тисяч км.