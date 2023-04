Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил США.

Запуск відбувся з бази космічних сил Ванденберг, штат Каліфорнія. Minuteman III була оснащена однією тестовою ракетою, яка може повертатися.

За даними ВПС США, випробувальний запуск є “частиною рутинної та періодичної діяльності”, яка покликана продемонструвати, що сили ядерного стримування країна є безпечними, надійними та ефективними для зпобігання загроз XXI століття і “заспокоєння союзників”.

A joint team of Air Force Global Strike Command Airmen and Navy aircrew launched an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile equipped with one test re-entry vehicle April 19 at 05:11 a.m. Pacific Time from Vandenberg SFB, Calif. pic.twitter.com/eRzwNKulYa

— Vandenberg Space Force Base (@SLDelta30) April 19, 2023