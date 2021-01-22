У Бостоні прибиральник знищив майже дві тисяч доз вакцини проти коронавірусу компанії Moderna.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що інцидент стався у медичному комплексі VA Boston Healthcare System. Чоловік випадково вимкнув морозильну камеру, у якій зберігалася вакцина.

За словами представника комплексу Кайла Тото, вакцини зберігалися “у безпечному місці”, оснащеному сигналізацією. Однак система безпеки не спрацювала. Наразі компанія проводить розслідування інциденту.

Тото запевнив, що спеціалісти здійснили процес заміни зіпсованих доз вакцин. Інцидент не має вплинути на процес вакцинації у США.

Нагадаємо, що вакцини Moderna доставляють у спеціальних морозильних камерах за температури від -25 до -15 градусів за Цельсієм. Після цього дози можна зберігати до 30 діб при температурі від 2,2 до 7,8 градуса за Цельсієм.