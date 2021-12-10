Про це повідомляє американське видання АР News.

MariMed Inc. повідомила, що масивний кондитерський виріб має площу 0,9 на 0,9 метра і висоту 38 сантиметрів. Важить брауні 385 кілограмів. А містить 20 грамів марихуани. 

Фото: Jon Simon/MariMed

Брауні було виготовлено також на честь запуску нової лінійки продуктів, які містять канабіс, під назвою Bubby’s Baked.

Представник компанії Говард Шактер повідомив, що тістечко буде надіслано до Мілдборо і продано місцевому замовнику. Стосовно того, що замовник робитиме з тістечком, коментарі відсутні. Вартість брауні ще не визначено.

  • Нагадаємо, у канадській провінції Онтаріо запрацювала послуга купівлі марихуани та продуктів із неї через Uber Eats.