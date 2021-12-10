Компанія з виробництва канабісу яскраво відзначила Національний день брауні "найбільшим з коли-небудь виготовлених тістечок з додаванням марихуани".

Про це повідомляє американське видання АР News.

MariMed Inc. повідомила, що масивний кондитерський виріб має площу 0,9 на 0,9 метра і висоту 38 сантиметрів. Важить брауні 385 кілограмів. А містить 20 грамів марихуани.

Брауні було виготовлено також на честь запуску нової лінійки продуктів, які містять канабіс, під назвою Bubby’s Baked.

Представник компанії Говард Шактер повідомив, що тістечко буде надіслано до Мілдборо і продано місцевому замовнику. Стосовно того, що замовник робитиме з тістечком, коментарі відсутні. Вартість брауні ще не визначено.