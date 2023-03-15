Про це повідомило CNN.
За його словами, влада не впевнена, що буде реально його дістати.
“Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде вжити заходів з його вилучення. Цього може й не бути”, — сказав він.
Він запевнив, що США зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність дрона. Також Кірбі не може говорити за зусилля Росії, що “вони можуть або не можуть намагатися зняти з поверхні води”.
“Я можу просто сказати вам, що ми все ще оцінюємо цю ситуацію самі”, — додав він.
Anadolu наводило словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, який казав, що країна може ухвалити рішення щодо можливого пропуску кораблів США у Чорне море. Рішення щодо того, чи зможуть американські кораблі забрати уламки збитого Росією безпілотника MQ-9 Reaper буде ухвалено найближчим часом.
“Ми уважно відслідковуємо питання. Мають місце різні контакти, зокрема між структурами у самій Туреччині. Прагнемо знайти з партнерами зі США розумне та логічне рішення. Виступаємо за мирний вихід із ситуації”, — сказав посадовець.
- 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомляють військові США.