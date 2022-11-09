Держдепартамент Сполучених Штатів призначив Джеффрі Пайєтта, який був послом США в Україні у 2013-2016 роках, координатором з надання допомоги Україні у ремонті, підтримці та зміцненні її енергетичного сектору після масованих обстрілів РФ.

Про це повідомляє “Голос Америки”

“Помічнику держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтту доручено координувати енергетичну підтримку України урядом США з міжнародними партнерами”, – повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Також він зазначив, що Пайєтт має унікальну кваліфікацію для цієї роботи, оскільки він працював послом США в Україні до 2016 року.

Крім того, речник Держдепартаменту зауважив, що у межах уряду США Держдепартамент працюватиме з міністерством енергетики, міністерством оборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити уряду України та виявити ресурси або обладнання, які можуть підійти для виконання завдань.

“Українському уряду потрібна буде допомога, щоб Україна залишалася стійкою та сильною, попри зусилля Росії щодо відключення тепла та світла цієї зими. Президент Путін зазнав невдачі на полі бою, тож тепер він веде війну проти цивільної інфраструктури України. Ми повинні зробити все, щоб він зазнав поразки й тут”, – додав Нед Прайс.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки спільно з союзниками обговорюють, як можна допомогти Україні в енергетичній кризі, спричиненій атаками росіян на об’єкти критичної інфраструктури.

Прессекретар міноборони США Патрік Райдер заявив, що на сьогодні анонсувати нема чого, але запевнив, що питання допомоги під час енергетичної кризи обговорюється. За його словами, може йтися про постачання в Україну електрогенераторів, очищувачів води та іншого обладнання, але про це оголосять, коли буде точна інформація відносно узгодженого плану.

На початку листопада голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба припустив, що у разі продовження російських ракетних атак на критичну інфраструктуру може відбутися повне відключення електроенергії. У разі продовження ракетних атак, деякі пошкодження потребуватимуть двотижневого відновлення.