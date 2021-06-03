У США рівень зараження COVID-19 впав до найнижчих показників

Сполучені Штати фіксують найнижчий рівень нових заражень коронавірусом COVID-19 з початку березня 2020 року.

Про це повідомляє видання Axios.

Протягом останніх 56 тижнів видання аналізувало динаміку поширення коронавірусу у США. Здебільшого аналітики фіксували зростання кількості хворих. Проте зараз нових заражень настільки мало, що Axios більше не робитиме щотижневу карту.

Нові випадки скоротились у 43 штатах, а в інших семи тримались на одному рівні.

Кількість нових заражень не була такою низькою з початку пандемії, коли у березні минулого року американці вимушено пішли на жорсткий карантин. Система охорони здоров’я не була готова до такого навантаження. Тоді у США фіксували порівняно низький рівень захворюваності, оскільки левова частка хворих не зверталася по допомогу.

Загалом приблизно 33 мільйони американців – близько 10% населення – пройшли тест на COVID-19.

Близько 595 000 американців померли. Цей показник свідчить про те, що коронавірус став смертоноснішим для американців, ніж війни та інші збройні військові конфлікти за останні 80 років разом узяті, включаючи Другу світову війну.

США здебільшого не могли вгамувати вірус, поки не надійшли вакцини.

Міста та підприємства почали припиняти роботу в березні минулого року. Влітку було оголошено про другу хвилю, коли в середньому випадки зросли до понад 65 000 на день, а лікарні в багатьох районах більше не могли приймати пацієнтів.

Взимку вірус вдарив з новою силою. Щодня фіксували по 3 тисячі смертей.

Однак зараз коронавірус справді знаходиться під контролем у всій країні та в усіх штатах завдяки вакцинам. За даними CDC, більша частина дорослих американців зараз повністю вакцинована.

При цьому інші країни потерпають від COVID-19. Адміністрація Байдена частіше зіштовхується з постійним тиском щодо експорту більшої кількості вакцин.

Washington Post пише, що США ніколи не змогли б контролювати вірус без вакцин, і досі не можуть це робити. Ризик все ще високий. В середньому близько 500 американців на день все ще вмирають від COVID-19, майже всі вони не щеплені.

Спалахи коронавірусу в країні все ще фіксуватимуть, особливо в районах, де мало щеплених людей. Тому наразі влада зосереджена на вакцинації.

З часом імунітет від вакцин, швидше за все, знизиться. Так само збільшиться кількість нових штамів вірусу. Ймовірно, людина потребуватиме додаткових щеплень.

Наразі ситуація з коронавірусом у США вважається безпечною. Менш ніж 20 000 випадків на день є відносно низьким показником для країни з населення у понад 331,5 млн осіб. І цей показник продовжує поступово покращуватися.

Наприклад, у Нью-Йорку з населенням у 20 млн осіб фіксують 800 випадків зараження. У Вашингтоні – 28 заражень.

Найбільше потерпає Флорида. Там щодня спостерігається більше випадків захворювання – в середньому близько 1800. Це набагато більше, ніж у будь-якому іншому штаті. Але штат налічує понад 20 млн жителів, тому цей показник не критичний. Щоденна кількість випадків захворювання у Флориді впала на 25% лише цього тижня.

Видання зазначає, що вакцини працюють, але це не означає, що зовсім скоро коронавірус не вдарить з новою силою.

Наразі 52% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. Обидва щеплення отримали люди похилого віку та ті, хто належать до груп ризику. Майже 63% американців вже зробили по одному щепленню проти коронавірусу. Тобто, до проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.