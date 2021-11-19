У США родина 23-річного темношкірого Еллайджі Макклейна отримає від штату Колорадо компенсацію - 15 мільйонів доларів. У 2019 році чоловік помер після того, як за три дні до цього медики на прохання офіцерів поліції ввели йому сильнодійне заспокійливе.

Про це повідомляє ВВС.

Торік родина Макклейнів подала федеральний позов щодо цивільних прав та вимагала відповідальності для винуватців. Їх головна вимога — компенсація за неправомірну смерть в штаті.

Юридичні представники матері Макклейна, Шенін, розповіли, що вона чекає на справедливість щодо покарання винних у смерті сина та проведення необхідних реформ.

Про деталі справи поки невідомо.

Справа Макклейна — одна з небагатьох, яка викликала інтерес суспільства після смерті темношкірого Джорджа Флойда у Міннеаполісі торік.

Історія Еллайджі Макклейна

24 серпня 2019 року Елайджа йшов один у передмісті Денвера. Його зупинили троє поліціянтів. Вони приїхали на місце після виклику 911 щодо “підозрілої особи”. Еллайджа здався правоохоронцям схожим на того, кого назвали “підозрілим”.

Чоловік почав опиратися та не дозволяв поліціянтам обшукати його. Ті хотіли перевірити, чи озброєний Макклейн. Через те, що темношкірий хлопець опирався — почалася боротьба.

Весь інцидент було зафіксовано на камеру нічного бачення. Макклейн, який був аутистом, сказав поліціянтам: “Я аутист, будь ласка, поважайте мої кордони”. Але поліціянти не звернули уваги на ці слова, повалили хлопця на землю та зробили щось на кшталт того, що й з Флойдом.

За словами родичів Макклейна, поліціянти застосували надмірну силу протягом 15 хвилин. Після цього темношкірий почав сильно блювати та просив поліціянтів припинити застосовувати фізичну силу. При цьому, він буквально кричав, що не може дихати й після цього на кілька секунд втратив свідомість. Родичі загиблого стверджують, що поліціянти погрожували Елайджі, що ним займеться їх службовий пес.

Після цього офіцери викликали підмогу — пожежників та швидку допомогу. Медик, який приїхав на місце, ввів хлопцю 500 мг кетаміну, сильно заспокійливого. Після цього 23-річного хлопця ушпиталили. Через три дні, 27 серпня, його мозок перестав функціонувати.

Через понад два роки трьом офіцерам та двом медикам, причетним до смерті Макклейна, пред’явили підозру за 32 пунктами. Зокрема — через ненавмисне вбивство та вбивство через необережність.

Рідні та друзі описали Макклейна, як “янгола серед людей”. За освітою він був масажистом, грав на скрипці в притулку для тварин.

Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.