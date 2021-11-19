Про це повідомляє ВВС.
Торік родина Макклейнів подала федеральний позов щодо цивільних прав та вимагала відповідальності для винуватців. Їх головна вимога — компенсація за неправомірну смерть в штаті.
Юридичні представники матері Макклейна, Шенін, розповіли, що вона чекає на справедливість щодо покарання винних у смерті сина та проведення необхідних реформ.
Про деталі справи поки невідомо.
Справа Макклейна — одна з небагатьох, яка викликала інтерес суспільства після смерті темношкірого Джорджа Флойда у Міннеаполісі торік.
Історія Еллайджі Макклейна
24 серпня 2019 року Елайджа йшов один у передмісті Денвера. Його зупинили троє поліціянтів. Вони приїхали на місце після виклику 911 щодо “підозрілої особи”. Еллайджа здався правоохоронцям схожим на того, кого назвали “підозрілим”.
Чоловік почав опиратися та не дозволяв поліціянтам обшукати його. Ті хотіли перевірити, чи озброєний Макклейн. Через те, що темношкірий хлопець опирався — почалася боротьба.
Весь інцидент було зафіксовано на камеру нічного бачення. Макклейн, який був аутистом, сказав поліціянтам: “Я аутист, будь ласка, поважайте мої кордони”. Але поліціянти не звернули уваги на ці слова, повалили хлопця на землю та зробили щось на кшталт того, що й з Флойдом.
За словами родичів Макклейна, поліціянти застосували надмірну силу протягом 15 хвилин. Після цього темношкірий почав сильно блювати та просив поліціянтів припинити застосовувати фізичну силу. При цьому, він буквально кричав, що не може дихати й після цього на кілька секунд втратив свідомість. Родичі загиблого стверджують, що поліціянти погрожували Елайджі, що ним займеться їх службовий пес.
Після цього офіцери викликали підмогу — пожежників та швидку допомогу. Медик, який приїхав на місце, ввів хлопцю 500 мг кетаміну, сильно заспокійливого. Після цього 23-річного хлопця ушпиталили. Через три дні, 27 серпня, його мозок перестав функціонувати.
Через понад два роки трьом офіцерам та двом медикам, причетним до смерті Макклейна, пред’явили підозру за 32 пунктами. Зокрема — через ненавмисне вбивство та вбивство через необережність.
Рідні та друзі описали Макклейна, як “янгола серед людей”. За освітою він був масажистом, грав на скрипці в притулку для тварин.
Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- В квітні суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.
- Ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув’язнення за вбивство Джорджа Флойда.