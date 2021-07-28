Президент Джо Байден заявив, що його адміністрація розглядає питання про те, чи вимагати від федеральних службовців США обов’язкову вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Це зараз розглядається”, – сказав Байден репортерові, який запитав, чи розглядає адміністрація таку вимогу.

Байден зробив цю заяву на тлі того, як експерти з охорони здоров’я його адміністрації порадили американцям, повністю вакцинованим проти COVID-19, при деяких обставинах знову почати носити маски через швидке поширення штаму коронавірусу Delta.

Крім того, Білий дім зажадав від своїх співробітників знову носити маски.

Прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила в понеділок, що адміністрація поки не визначила, чи буде законно вимагати вакцинації від федеральних службовців. Як відомо, федеральний уряд США – найбільший роботодавець країни.

Байден планує оголосити в четвер про “наступні кроки”, щоб залучити більше американців до вакцинації.

“Тим часом, збільшення кількості вакцинацій і носіння масок в районах, які найбільше зачепив штам Delta, дозволить нам уникнути блокувань, закриття шкіл і збоїв, з якими ми зіткнулися в 2020 році. На відміну від 2020 року, у нас є як наукові знання, так і інструменти для запобігання поширенню цієї хвороби. Ми не повернемося до цього”, – наголосив він.