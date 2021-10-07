Група розслідувачів-ентузіастів під назвою The Case Breakers встановила особу серійного вбивці, який переховувався під псевдонімом Зодіак і жертвами якого імовірно стали понад 40 осіб. Ним виявився Гері Френсіс Пост, який помер у 2018 році.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Зодіак здійснював напади в 1960-70 роках в районі Сан-Франциско, проте за всі ці роки встановити його особу не вдавалося.

Тепер же група розслідувачів стверджує, що з’явилися нові докази та фотографії, які вказують на особу Зодіаку. Зокрема, розкрити ім’я маніяка нібито допомогли отримані речові докази та свідчення свідків, які після зустрічі з вбивцею залишилися живі. Ідентифікувати маніяка допоміг й шрам на лобі Посту, який також був зображений на фоторобот Зодіаку.

Популярність Зодіак отримав завдяки зашифрованим листам, які він регулярно відправляв в поліцію та ЗМІ, й в яких нібито повідомляв про нові жертви. Офіційно за маніяком значилося п’ять жертв, але в одному з послань він розповів, що убив 37 людей.

Експерти впевнені, що 18-річна Чері Джо Бейтс була шостою жертвою серійного вбивці, хоча з цією версією не згодні американські правоохоронці. Розслідувачі безрезультатно намагалися змусити слідчих порівняти її ДНК з ДНК Посту.

Команда заявила, що Бейтс і Посту пов’язує серія збігів: Пост був ветераном ВВС, він пройшов медичне обстеження у зв’язку з інцидентом з вогнепальною зброєю в лікарні, розташованій за 15 хвилин від місця вбивства Бейтс.

На місці вбивства були виявлені наручний годинник з бризками фарби, які, імовірно, носив вбивця, а Пост фарбував будинки більш як чотири десятиліття.

Крім того, детективи виявили відбиток каблука черевика Посту, який за стилем і розміром відповідав тим, що були виявлені в інших місцях злочинів Зодіаку.

Розслідувачі також поспілкувалися з жінкою на ім’я Гвен – сусідкою ймовірного Зодіаку. Вона стверджує, що в дитинстві часто залишалася під наглядом Посту та його дружини, й що у чоловіка була “темна сторона”.

“Зараз, бувши дорослою, я розумію, що все це мало сенс. Коли я була підлітком, я не могла скласти два і два, поки не стала старше. Той факт, що Гері – Зодіак, просто підриває мозок”, – розповіла Гвен.