Про це повідомляє прокремлівське видання “Коммерсант” з посиланням на заяву Нуланд в інтерв’ю російському телеканалу “Дождь”.
За її словами, у Білому домі вважають, що полегшення громадянам отримування віз РФ важливе, оскільки чим більше росіяни знатимуть про Сполучені Штати, тим краще це буде для відносин між країнами.
“Це [заборона віз для росіян] — не те, чого ми зараз хотіли б. Насправді ми навіть ведемо переговори з міністерством закордонних справ щодо того, щоб до Москви приїхало більше консульських службовців, щоб росіянам було простіше отримувати візи”, — сказала Нуланд.
Також Білий дім дискутує з МЗС РФ про збільшення числа консульських працівників у Москві, оскільки у липні 2017 року персонал американських дипломатичних та консульських установ у Росії скоротили до 455 осіб.
- Фінляндія скоротила кількість віз, які будуть видаватися громадянам РФ, до однієї десятої від звичайної чисельності.
- Португалія зупинила розгляд “золотих віз” для російських інвесторів одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну, проте це не завадило громадянам цієї країни подавати документи на дозвіл на проживання для інвестицій на національній території протягом цього року.
- Нідерланди підтримують пропозицію щодо заборони в’їзду російських туристів до Європейського Союзу.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив: якщо Євросоюз не домовиться про заборону туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.