Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон веде перемовини з МЗС Росії щодо повернення до Москви консулів та спрощення видачі віз росіянам.

Про це повідомляє прокремлівське видання “Коммерсант” з посиланням на заяву Нуланд в інтерв’ю російському телеканалу “Дождь”.

За її словами, у Білому домі вважають, що полегшення громадянам отримування віз РФ важливе, оскільки чим більше росіяни знатимуть про Сполучені Штати, тим краще це буде для відносин між країнами.

“Це [заборона віз для росіян] — не те, чого ми зараз хотіли б. Насправді ми навіть ведемо переговори з міністерством закордонних справ щодо того, щоб до Москви приїхало більше консульських службовців, щоб росіянам було простіше отримувати візи”, — сказала Нуланд.

Також Білий дім дискутує з МЗС РФ про збільшення числа консульських працівників у Москві, оскільки у липні 2017 року персонал американських дипломатичних та консульських установ у Росії скоротили до 455 осіб.