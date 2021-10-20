У США розпочалася підготовка до вакцинації проти коронавірусу дітей віком від 5 років. Для цього планують створити окремі кімнати імунізації, а також спеціальні шприци й голки меншого розміру.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Головне правило – педіатри проводитимуть роботу з батьками, аби пояснити, чому важливо зробити дитині щеплення проти коронавірусу та які ризики має хвороба. Після цього батькам запропонують день та час, коли дитині комфортно зробити щеплення. Важливо, що для дітей від 5 років дози вакцини, як і шприци й голки, будуть меншими.

Дозвіл щодо вакцинації проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років має з’явитися протягом найближчих кількох тижнів.

У підготовці до дитячої кампанії з вакцинації залучено понад 25 тисяч педіатрів та медичних закладів, тисячі аптек та сотні шкіл. Її розпочнуть, як тільки якась з вакцин отримає дозвіл від американського регулятора (поки що на це претендують компанії-розробники вакцини Pfizer та Moderna).

У США понад 28 мільйонів дітей віком від 5 до 11 років, а від 12 до 15 років – 17 мільйонів (вони отримали можливість зробити щеплення проти коронавірусу в травні).

7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.