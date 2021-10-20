Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Головне правило – педіатри проводитимуть роботу з батьками, аби пояснити, чому важливо зробити дитині щеплення проти коронавірусу та які ризики має хвороба. Після цього батькам запропонують день та час, коли дитині комфортно зробити щеплення. Важливо, що для дітей від 5 років дози вакцини, як і шприци й голки, будуть меншими.
Дозвіл щодо вакцинації проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років має з’явитися протягом найближчих кількох тижнів.
У підготовці до дитячої кампанії з вакцинації залучено понад 25 тисяч педіатрів та медичних закладів, тисячі аптек та сотні шкіл. Її розпочнуть, як тільки якась з вакцин отримає дозвіл від американського регулятора (поки що на це претендують компанії-розробники вакцини Pfizer та Moderna).
У США понад 28 мільйонів дітей віком від 5 до 11 років, а від 12 до 15 років – 17 мільйонів (вони отримали можливість зробити щеплення проти коронавірусу в травні).
7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.
- В травні радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.
- 24 червня Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила щеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років, але лише однією вакциною — Pfizer/BionTech.
- У вересні фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що їх вакцина проти COVID-19 викликала стійку імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років, і вони планують якомога швидше запросити дозвіл регулятора на використання щеплень у дітей цього віку в США, Європі та інших країнах.