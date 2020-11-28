Про це повідомляє агентство Reuters.
Йдеться про приблизно 115 тис. автомобілів Tesla.
Розслідування розпочато на підставі 43 скарг власників електромобілів, що пов’язані з передньою підвіскою. Вони стосувалися несправності важелів лівої і правої передніх підвісок електрокарів.
Американський регулятор перевірить на предмет дефекту автомобілі Tesla Model S, випущені в 2015-2017 роках, та Tesla Model X (2016-2017 років випуску).
Згідно з даними NHTSA, 32 скарги стосувалися поломок, які сталися під час паркування. А решта 11 – проблем, що виникли під час руху електромобіля.
У компанії Tesla не відреагували на запит агентства щодо коментаря.
Варто відзначити, що 20 листопада проти Tesla був поданий колективний позов до Окружного суду США в Каліфорнії з приводу проблем з підвіскою в автомобілях Model S та Model X. У ньому зазначено, що авто мають дефекти, які можуть призвести до передчасного виходу з ладу компонентів важелів передньої і задньої підвіски.
У жовтні стало відомо, що Tesla відкличе близько 30 000 автомобілів Model S та Model X у Китаї через проблеми з важелем передньої підвіски (на вимогу китайських регулюючих органів).
- Леннерт Воутерс, дослідник безпеки в бельгійському університеті KU Leuven, виявив численні вразливості Tesla Model X, які роблять можливим легку крадіжку автомобілю.