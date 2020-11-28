Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA) розпочало офіційне розслідування з приводу потенційних проблем із безпекою в електромобілях Tesla.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про приблизно 115 тис. автомобілів Tesla.

Розслідування розпочато на підставі 43 скарг власників електромобілів, що пов’язані з передньою підвіскою. Вони стосувалися несправності важелів лівої і правої передніх підвісок електрокарів.

Американський регулятор перевірить на предмет дефекту автомобілі Tesla Model S, випущені в 2015-2017 роках, та Tesla Model X (2016-2017 років випуску).

Згідно з даними NHTSA, 32 скарги стосувалися поломок, які сталися під час паркування. А решта 11 – проблем, що виникли під час руху електромобіля.

У компанії Tesla не відреагували на запит агентства щодо коментаря.

Варто відзначити, що 20 листопада проти Tesla був поданий колективний позов до Окружного суду США в Каліфорнії з приводу проблем з підвіскою в автомобілях Model S та Model X. У ньому зазначено, що авто мають дефекти, які можуть призвести до передчасного виходу з ладу компонентів важелів передньої і задньої підвіски.

У жовтні стало відомо, що Tesla відкличе близько 30 000 автомобілів Model S та Model X у Китаї через проблеми з важелем передньої підвіски (на вимогу китайських регулюючих органів).