У США розпочали розслідувати роботу нейротехнологічної компанії Neuralink американського мільярдера Ілона Маска. Розслідування стосується потенційного порушення правил поводження з тваринами під час дослідів.

Про це повідомляє Reuters.

Агенція посилається на документи в розпорядженні редакції, співробітників компанії та джерела, які знайомі з розслідуванням.

За їхніми даними, Neuralink знаходиться під федеральним розслідуванням. Його розпочато через потенційні порушення правил поводження тварин на тлі скарг персоналу. Співробітники звітували про проведення у поспіху дослідів на тваринах, які спричиняли додаткові страждання і смерті.

Компанія Ілона Маска розробляє мозковий імплантат. Потенційно він може допомогти паралізованим людям знову ходити і лікувати інші захворювання.

Розслідування було відкрито в останні місяці. Зокрема воно зосереджене на порушеннях закону щодо добробуту тварин. Згідно з ним регулюється як дослідники мають поводитися з деякими тваринами під час тестувань.

Розслідування розпочалося паралельно з тим як Ілон Маск тисне на співробітників з метою пришвидшити процеси. Саме вони призводять до більшої кількості невдалих та неточних експериментів. Утім їх доводилося повторювати та збільшувати кількість піддослідних і вбитих тварин.

Reuters зазначило, що вже будо вбито близько 1 500 тварин. Серед них 280 овець, свиней і мавп з моменту початку експериментів з 2018 року. Ще Neuralink проводило дослідження на щурах і мишах.

Вказано, що кількість загиблих тварин ще не означає, що компанія порушує правила проведення тестувань. Багато різних компаній у сфері медицини вбивають тварин після експериментів для посмертного дослідження.