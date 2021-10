Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Наразі найбільше постраждав штат Массачусетс. В першу ж годину від початку шторму майже 500 тисяч будинків відімкнули від мережі електропостачання через негоду. Водночас поліціянтам довелося рятувати жінку, на автомобіль якої впало дерево.

У Національній метеорологічній службі США (NWS) назвали шторм “небезпечним” та закликали громадян бути в безпечних приміщеннях, пам’ятати про різкі пориви ураганного вітру та про те, що він може виривати дерева з корінням, тому краще залишатися у підвальних приміщеннях.

Американців закликали утриматися від подорожей та необов’язкових поїздок.

Неподалік від Бостона в одному з містечок поліціянти зреагували на понад 90 викликів. Це було за 12 годин до того, як розпочався дощ.

Також відомо про те, що у Род-Айленді без світла залишилося майже 100 тисяч домогосподарств.

У NWS сподіваються, що ситуація поліпшиться до кінця доби, а шторм переміститься в океан.

До цього через шторм затопило кілька районів у штатів Нью-Йорк.

Tens of millions along the East Coast are cleaning up from the flooding rain and strong winds of a powerful nor’easter that became a bomb cyclone, leading to damage, power outages and high-water rescues. @stephgosk reports. pic.twitter.com/IyyvXwlkR9

— TODAY (@TODAYshow) October 27, 2021