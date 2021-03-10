За поточний тиждень, з 8 по 15 березня, в США розподілять 18,5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу COVID-19. Це на 2,5 мільйона доз менше, ніж минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Затримка поставок пов’язана з проблемами в компанії Johnson & Johnson.

2,7 мільйона доз будуть розподілені через аптечні мережі, а 15,8 мільйона доз вакцин Pfizer/BioNTech і Moderna – серед усіх штатів і територій.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань повідомили, що вже було розподілено понад 123 мільйони доз вакцин, з яких для населення використовували 93,7 мільйона доз.

Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захорювань.