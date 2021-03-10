Про це повідомляє Reuters.
Затримка поставок пов’язана з проблемами в компанії Johnson & Johnson.
2,7 мільйона доз будуть розподілені через аптечні мережі, а 15,8 мільйона доз вакцин Pfizer/BioNTech і Moderna – серед усіх штатів і територій.
У Центрі з контролю і профілактики захворювань повідомили, що вже було розподілено понад 123 мільйони доз вакцин, з яких для населення використовували 93,7 мільйона доз.
Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захорювань.
- 6 березня Сенат США проголосував за план президента Джо Байдена з боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Це пакет фінансової допомоги на суму 1,9 трлн доларів. Таким чином, політики реалізували перший пріоритет Білого дому.
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- Очільниця Центру по контролю й профілактиці захворювань США (CDC) Рошель Валенська попередила щодо можливої четвертої хвилі захворюваності на COVID-19, закликавши населення вакцинуватися, а владу — не послаблювати карантинні обмеження.