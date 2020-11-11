У Мережі масово розповсюджують фейк про те, що кандидат у президенти США Джо Байден нібито програє у Пенсильванії.

Про це повідомляє газета The New York Times.

У фейкових дописах зазначається, що американський новинний сайт та агрегатор новин Real Clear Politics відмовився від своєї заяви про перемогу Байдена у штаті. Ресурс це спростував, але фейк все ще поширюється, зокрема, завдяки деяким посадовцям.

За останні два дні такі дописи поширювали ексгенпрокурор штату Флорида Пам Бонді та адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

Також фейк розповсюдив на YouTube акаунт The Next News Network. Відео зібрало майже 900 тисяч переглядів за 12 годин, в основному — завдяки репостам у Facebook.

Дані інструменту аналітики соціальних медіа CrowdTangle, що належить Facebook, свідчать про те, що 97% вподобань та пересилань у Facebook відбувалися в приватних група.

Згідно з даними Google Trends, у Google інтерес до запиту “Байден втрачає Пенсильванію” зріс на 1150%.

У The New York Times зазначать, що фейк наслідує інші, що з’явилися після виборів 3 листопада. Найбільше дезінформації стосується саме Пенсильванії та нібито фальсифікації та “викрадення” виборів там.

“Якщо ви вважали, що дезінформація у Facebook була проблемою під час наших виборів, просто зачекайте, поки не побачите, як це розпускає нитки нашої демократії в наступні дні”, — прокоментував речник кампанії Байдена Білл Руссо.

Примітно, що наплив дезінформації відбувся попри зусилля Facebook, Twitter та YouTube. За минулий тиждень компанії агресивно позначали на своїх платформах дописи з оманливим вмістом, видаляли тематичні спільноти, але фейкові дописи продовжували поширюватися.