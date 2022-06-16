Американська компанія EV Safe Charge створила робота Ziggy, який буде заряджати електричні автомобілі на місцях для паркування.

Про це повідомляє New Atlas.

Однією з головних функцій робота є те, що Ziggy має знайти місце для паркування, забронювати його, а потім заряджати автомобіль.

Робот для зарядки Ziggy – це проєкт компанії EV Safe Charge, який спрямований на те, щоб надати місцям для паркування легкий та ефективний спосіб додавати місця для зарядки електромобілів без необхідності вcтановлювати зарядні пристрої біля кожного парку.

Кожен Ziggy – це рухомий акумулятор з фарами, камерами з усіх боків і смугою датчиків безпеки.

Замовити робота необхідно заздалегідь через додаток Ziggy. Після цього система автоматично відправить робота до вільного паркувального місця, де він очікуватиме водія.

Ці роботи мають достатній дорожній проміжок для того, щоб подолати перешкоди на дорогах.

Після підзарядки Ziggy повертається на станцію, аби підзарядити самого себе.