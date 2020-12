Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що шифр розгадали троє дослідників зі США, Австралії та Бельгії.

Однак це відкриття не допомогло спецслужбам розгадати особу злочинця.

Відомо, що Зодіак у 1960-х роках тримав у страху жителів Сан-Франциско. Вдалося довести його причетність до п’яти вбивств. Однак чоловік зізнався у вбивстві 37 осіб. Він використовував вогнепальну та холодну зброю.

Його досі не впіймали. Ба більше, особа злочинця не встановлена. Сам він називав себе Зодіаком. Він надсилав листи у відомі газети, які проводили власні розслідування щодо загадкових смертей у місті. Деякі послання були зашифровані. Якщо вдасться розгадати зміст записок, слідчі зможуть розкрити цю загадкову справу.

#Breaking – Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw

— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) December 11, 2020