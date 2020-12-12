51 рік тому відомий серійний убивця Зодіак відправив зашифроване послання в газету San Francisco Chronicle. Лише у 2020 році спеціалісти змогли прочитати лист. Залишилося розгадати зміст ще двох листів.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що шифр розгадали троє дослідників зі США, Австралії та Бельгії.

“Сподіваюся, ви добре повеселитеся, намагаючись мене спіймати. Я не боюся газової камери, тому що це швидше відправить мене до раю, тому що тепер у мене є досить рабів, які будуть на мене працювати”, – написав вбивця.

Однак це відкриття не допомогло спецслужбам розгадати особу злочинця.

Відомо, що Зодіак у 1960-х роках тримав у страху жителів Сан-Франциско. Вдалося довести його причетність до п’яти вбивств. Однак чоловік зізнався у вбивстві 37 осіб. Він використовував вогнепальну та холодну зброю.

Його досі не впіймали. Ба більше, особа злочинця не встановлена. Сам він називав себе Зодіаком. Він надсилав листи у відомі газети, які проводили власні розслідування щодо загадкових смертей у місті. Деякі послання були зашифровані. Якщо вдасться розгадати зміст записок, слідчі зможуть розкрити цю загадкову справу.

Дослідник Девід Оранчак, який брав участь в розшифровці листа, заявив, що вони розгадали послання за допомогою спеціальних програм і людської винахідливості. Він констатував, що в тексті – “приблизно та ж нісенітниця Зодіака, який жадав уваги”.