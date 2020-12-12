Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що шифр розгадали троє дослідників зі США, Австралії та Бельгії.
“Сподіваюся, ви добре повеселитеся, намагаючись мене спіймати. Я не боюся газової камери, тому що це швидше відправить мене до раю, тому що тепер у мене є досить рабів, які будуть на мене працювати”, – написав вбивця.
Однак це відкриття не допомогло спецслужбам розгадати особу злочинця.
Відомо, що Зодіак у 1960-х роках тримав у страху жителів Сан-Франциско. Вдалося довести його причетність до п’яти вбивств. Однак чоловік зізнався у вбивстві 37 осіб. Він використовував вогнепальну та холодну зброю.
Його досі не впіймали. Ба більше, особа злочинця не встановлена. Сам він називав себе Зодіаком. Він надсилав листи у відомі газети, які проводили власні розслідування щодо загадкових смертей у місті. Деякі послання були зашифровані. Якщо вдасться розгадати зміст записок, слідчі зможуть розкрити цю загадкову справу.
#Breaking – Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) December 11, 2020
Дослідник Девід Оранчак, який брав участь в розшифровці листа, заявив, що вони розгадали послання за допомогою спеціальних програм і людської винахідливості. Він констатував, що в тексті – “приблизно та ж нісенітниця Зодіака, який жадав уваги”.
- На американському аукціоні Goldin Auctions виставили платівку, яку Джон Леннон підписав для свого вбивці. Платівка з автографом фігурувала як доказ у розслідуванні нью-йоркської поліції у справі про вбивство Леннона. Поліція знайшла на платівці ті ж сліди, що й на гільзах.