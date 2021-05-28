Федеральні прокурори в Брукліні розслідують можливе втручання діючих і колишніх українських чиновників у вибори президента США в 2020 році.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Зокрема, за словами джерел, прокурори з’ясовують, чи допомагали українські чиновники організувати широкомасштабний план втручання в президентську кампанію 2020 року.

Розслідування почалося в останні місяці роботи адміністрації колишнього президента Дональда Трампа. Воно ведеться окремо від того, яке продовжує вивчати діяльність адвоката Трампа Джуліані і його зв’язки з Україною. У той час як обидва розслідування мають схожий склад персонажів і в деякій мірі перетинаються, Джуліані не є предметом бруклінського розслідування.

Замість цього прокуратура Брукліна разом з ФБР зосереджена на нинішніх і колишніх українських чиновниках, підозрюваних в спробі вплинути на вибори шляхом поширення необґрунтованих звинувачень у корупції щодо тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена. Поки неясно, чи пред’являть Бруклінські прокурори звинувачення комусь із українців.

Наразі слідчі вивчають поїздку Джуліані в Європу в 2019 році, в ході якої він зустрівся з українськими офіційними особами, включаючи депутата парламенту Андрія Деркача. Останній також є об’єктом розслідування.

За даними газети, бруклінське розслідування – нетипова кримінальна справа. Зазвичай розслідування операцій по іноземній експансії проводяться агентами контррозвідки ФБР, яким доручено відстежувати іноземних шпигунів у Сполучених Штатах і перешкоджати їх розвідувальної діяльності. Але в даному випадку агенти і прокуратура намагаються визначити, чи були порушені федеральні закони.

Якщо прокуратура Брукліна в кінцевому підсумку вирішить висунути обвинувачення, вони можуть покладатися на закон про реєстрацію іноземних агентів, який вимагає розкриття інформації про зусилля з лобіювання від імені іноземного уряду.

При цьому, для США може виявитися важким заарештувати і екстрадувати українців, яким можуть бути пред’явлені звинувачення. Проте, звинувачення, швидше за все, не дозволять їм подорожувати по більшій частині світу, де їх можуть затримати для можливої екстрадиції.