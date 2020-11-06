Офіс спецпрокурора США почав розслідування використання адміністрацією Дональда Трампа ресурсів Білого дому у своїх цілях під час передвиборчої кампанії. Спецслужби перевірять, чи був порушений закон Хетча.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на члена Палати представників США, демократа Білла Паскрелла.

За словами Паскрелла, офіс відповів на його прохання провести розслідування, повідомивши, що спеціальний підрозділ визначить, чи було порушено закон Хетча, що забороняє чиновникам робити публічні політичні заяви.

Президентські вибори в США відбулися 3 листопада. Американці обирали президента, віце-президента, а також новий склад Конгресу і третину членів Сенату.

Переможець, який посяде президентське крісло, досі не був оголошений через затримки у підрахунку голосів.

Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.