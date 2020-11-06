Про це повідомляє Reuters, посилаючись на члена Палати представників США, демократа Білла Паскрелла.
За словами Паскрелла, офіс відповів на його прохання провести розслідування, повідомивши, що спеціальний підрозділ визначить, чи було порушено закон Хетча, що забороняє чиновникам робити публічні політичні заяви.
Президентські вибори в США відбулися 3 листопада. Американці обирали президента, віце-президента, а також новий склад Конгресу і третину членів Сенату.
Переможець, який посяде президентське крісло, досі не був оголошений через затримки у підрахунку голосів.
Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.