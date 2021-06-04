Семирічного жителя невеликого селища в штаті Нью-Йорк звинуватили у зґвалтуванні. Новини про цей інцидент рознеслися по всьому світу та стали предметом дискусій.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Зазначимо, що інцидент стався 23 березня. Тоді хлопчика арештували та висунули йому звинувачення у зґвалтуванні.

Про деталі справи та обставини арешту майже нічого не відомо, оскільки всі матеріали цієї справи засекречені, враховуючи вік підозрюваного. Цю справу розглядатиме суд у сімейних справах, але ситуація стала приводом для дискусій.

Судді, експерти, юристи та представники ювенальної превенції заявляють, що такі судові справи травмують дитячу психіку та підвищують ймовірність рецидиву таких злочинів. Крім того, перед арештом другокласника поліціянти не врахували науку розвиток мозку дитини. Ймовірно, він навіть не підозрював про те, що вчиняє злочин сексуального характеру.

“Зараз ми знаємо, що ця наука не підтримує переслідування другокласників”, – сказала дослідниця практики прав неповнолітніх у Товаристві правової допомоги Доун Мітчелл.

Посилаючись на когнітивну науку, Мітчелл каже, що такі маленькі діти не мають справжнього усвідомлення наслідків своїх вчинків й отримують психологічну травму від того, що їм накладають наручники та притягують до відповідальності. Мітчелл є однією з експертів, які закликають державу підняти мінімальний вік, з якого дітей варто притягувати до відповідальності.

Деякі законодавчі ініціативи щодо цього вже були прийняті. Наприклад, у 2019 році штат Нью-Йорк завершили поступове впровадження, згідно з яким підлітків від 16 до 18 років можуть звинувачувати за проступки та більшість кримінальних злочинів на рівні з дорослими. Проте, спроба підняти так званий вік правопорушень рухалася повільніше.

У 2018 році ООН закликала країни підняти мінімальних вік для притягнення до відповідальності до 14 років. Однак майже усі країни проігнорували це, оскільки не фіксували велику кількість злочинів, скоєних маленькими дітьми.

“Існує не так багато семирічних дітей, котрі потрапляють під резонансні кримінальні звинувачення. Поки щось резонансне не зверне уваги на необхідність оновлення чи зміни закону, його не змінюватимуть, як би неправомірно це було”, – прокоментував Н. Нік Перрі, депутат штату Нью-Йорк з Брукліну.

Але інші штати почали вносити зміни до своїх законів. У 2018 році штат Массачусетс підвищив мінімальний вік із 7 до 12 років. Каліфорнія та Юта також встановили мінімальний вік 12 років.

З усім тим, більша частина американських штатів взагалі не має мінімального віку, а, наприклад, у Північній Кароліні дитину від 6 років можуть притягувати до відповідальності. До речі, кілька місяців тому саме у цьому штаті затримали шестирічного хлопчика, який зірвав тюльпан неподалік зупинки громадського транспорту.

Справа швидко закрили, але вона викликала фурор.

“Чи повинна дитина, яка вірить у Санту, великоднього зайчика та зубну фею, нести відповідальність за вчинки, що змінюють життя?” – запитав тоді суддя окружного суду округу Нью-Ганновер.

Він висловив свою переконаність, що такі маленькі діти не знають про наслідки своєї поведінки. Після цього випадку Північна Кароліна почала розглядати можливість зміни свого законодавства.

Запровадження закону, який дозволить не ув’язнювати дітей молодших 12 років за важкі злочини, а передавати їх у дитячі притулки, дозволить штату Нью-Йорк контролювати можливе повторення таких інцидентів, як із семирічних хлопчиком.

Арешти неповнолітніх часто проводяться несправедливо за расовою ознакою: у 2019 році понад 90% дітей віком від 7 до 11 років, заарештованих у Нью-Йорку, були темношкірими або латиноамериканцями, хоча ці групи становлять лише 57% населення міста.

Експерти зазначають, що білих дітей частіше відправляють до терапевтів або повертають батькам за таку саму поведінку, за яку арештовують темношкірих дітей. Така ситуація спостерігається в усій країні.

Директор Центру досліджень та оцінки коледжу кримінального правосуддя імені Джона Джея Джеффрі А. Баттс каже, що ув’язнення не допомагає дитині виправитися. Навпаки, частіше ці діти після звільнення з в’язниці продовжують скоювати злочини, оскільки так працює їхня травмована психіка.

“У вас завжди будуть такі випадки, коли у немає потрібних ресурсів. Будь-яка червона лінія, встановлена ​​законом, є компромісом, який по суті визнає, що ми не маємо правової системи, здатної приймати складні рішення”, – заявив Баттс.

Експерти у сфері ювенальної юстиції кажуть, що неповнолітні правопорушники часто самі стають жертвами жорстокого поводження. Наприклад захисник молоді, що перебуває у зоні ризику, Чарльз А. Райс розповів газеті свою драматичну історію.

У дитинстві він став жертвою морального та сексуального насилля вдома та в школі. На одному з уроків під час ліплення скульптури у хлопця виник конфлікт з однокласником. Втрутився вчитель. Потім школяр вихопив ніж та поранив його.

Хлопця затримали. 8 місяців він провів в ізоляторі. Зараз 31-річний Райс каже, що його психіка невиліковно хвора.

“Це була криміналізація мого дитинства. Моя поведінка кричала про допомогу, а не про наручники”, – розповів чоловік.

Наразі доля семирічного жителя штату Нью-Йорк у руках правосуддя. Однак у його рідному селищі приголомшені, адже досі не можуть повірити у те, що дитина опинилася на лаві підсудних.

“Існує правильне і неправильне, але повинен бути якийсь протокол соціальних служб, якийсь спосіб розв’язувати це питання, без того, щоб до нього ставилися майже як до дорослого”, – прокоментував цю справу мер Брашер-Фоллз Марк А. Пітс