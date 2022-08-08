Широкомасштабний законопроєкт під назвою “Закон про зниження інфляції” стане найбільшою кліматичною інвестицією в історії США та внесе значні зміни в політику охорони здоров’я.

У Сенаті під час голосування за законопроєкт голоси розділилися 50:50. Вирішальним став голос віцепрезидентки Камали Гарріс – вона стала 51-ою, хто підтримав “Закон про зниження інфляції”.

Цілями законопроєкту зокрема є енергетична безпека, захист клімату та доступність послуг з охорони здоров’я. Він передбачає збільшення податкового навантаження на великі корпорації та боротьбу з інфляцією. За очікуваннями, його реалізація залучить понад 700 мільярдів доларів державних доходів протягом 10 років і витратить понад 430 мільярдів доларів на скорочення викидів вуглекислого газу, зелену енергетику та розширення субсидій на медичне страхування. Решту використають для зменшення дефіциту держбюджету.

Законопроєкт містить багато податкових пільг, спрямованих на зниження вартості електроенергії, виробленої за допомогою відновлюваних джерел енергії, та спонукання більшої кількості американських споживачів переходити на електроенергію для живлення своїх будинків і транспортних засобів.

Законодавці заявили, що законопроєкт є монументальною перемогою, а також лише початком того, що необхідно для боротьби з кліматичною кризою.

Сенатор-демократ від Західної Вірджинії Джо Манчін, співавтор цього законопроєкту, назвав його збалансованим і таким, що приведе США до енергетичної безпеки. “Ми маємо можливість інвестувати в енергію майбутнього”, – наголосив він.