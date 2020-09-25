Група американських сенаторів внесла на розгляд Конгресу США законопроєкт, що передбачає введення санкцій щодо російських чиновників за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляється на сайті одного з авторів проекту, сенатора від штату Делавер Кріса Кунса.

Група сенаторів пропонує ввести санкції щодо російських офіційних осіб, “причетних до грубих порушень міжнародного права”.

У причетності до отруєння Навального підозрюють саме російських високопоставлених чиновників.

“Законопроєкт пропонує адміністрації визначити, чи порушив Кремль закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї”, – сказано в повідомленні.

Автори законопроекту: сенатори Кріс Кунс, Марко Рубіо, Бен Кардін, Мітт Ромні і Кріс Ван Холі.

“Сенатори представили двопартійний Закон про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну ​​діяльність від 2020 року, цільовий законопроєкт, який вводить санкції щодо російських чиновників, причетних до грубих порушень міжнародного права, включаючи нещодавнє отруєння лідера опозиції і антикорупційного активіста Олексія Навального”, – зазначено на сайті.

Сенатор Кардін сказав з цього приводу, що “США не можуть сидіти склавши руки, поки Росія намагається вбити своїх критиків”.

“Напад на Олексія Навального проливає світло на корупцію і беззаконня путінського режиму”, – висловив свою думку сенатор Ромні.

Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.

2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції і Швеції.

7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.