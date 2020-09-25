Про це повідомляється на сайті одного з авторів проекту, сенатора від штату Делавер Кріса Кунса.
Група сенаторів пропонує ввести санкції щодо російських офіційних осіб, “причетних до грубих порушень міжнародного права”.
У причетності до отруєння Навального підозрюють саме російських високопоставлених чиновників.
“Законопроєкт пропонує адміністрації визначити, чи порушив Кремль закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї”, – сказано в повідомленні.
Автори законопроекту: сенатори Кріс Кунс, Марко Рубіо, Бен Кардін, Мітт Ромні і Кріс Ван Холі.
“Сенатори представили двопартійний Закон про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність від 2020 року, цільовий законопроєкт, який вводить санкції щодо російських чиновників, причетних до грубих порушень міжнародного права, включаючи нещодавнє отруєння лідера опозиції і антикорупційного активіста Олексія Навального”, – зазначено на сайті.
Сенатор Кардін сказав з цього приводу, що “США не можуть сидіти склавши руки, поки Росія намагається вбити своїх критиків”.
“Напад на Олексія Навального проливає світло на корупцію і беззаконня путінського режиму”, – висловив свою думку сенатор Ромні.
Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.
2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції і Швеції.
7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.
- У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
- Олексій Навальний вимагає від правоохоронців з РФ повернути йому одяг, знятий у лікарні Омська. Він зазначив, що це важливий доказ.
- Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали ввести санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- Президент Росії Володимир Путін припустив, що опозиційний політик Олексій Навальний міг самостійно прийняти токсин з групи “Новачок”, що призвело до коми.